Natanael Cano y su lujoso auto Ford Mustang Shelby, valuado en más de dos millones de pesos

Con respecto a su línea de ropa "Dream in peace", está conformada por shorts de basquetbol, playeras con y sin mangas y sudaderas en diversos colores. Todas las prendas incluyen grandes estampados y letreros con el nombre del cantante, su género musical y nombre de su marca.

Cabe mencionar que frecuentemente Natanael Cano muestra sus lujos en redes sociales : joyas, ropa y accesorios de marca, viajes, lujosos autos y más . Mientas que algunas personas aseguran que el joven intérprete de corridos ya no tiene los pies en la tierra, otras más han manifestado que gracias a su trabajo, puede darse todos los lujos que desee.

El joven cantante mexicano Natanael Cano , el creador de los llamados corridos tumbados , lanzó su línea de ropa "Dream in peace". A través de sus redes sociales mostró algunas de las prendas de la colección, pero lo que más llamó la atención entre sus seguidores, es que para promocionarlas presumió algunos de sus lujos, entre estos sus joyas y su lujoso auto deportivo .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.