Natasha Dupeyrón confiesa haber sufrido abuso sexual: "no es fácil saberte víctima"

La actriz y feminista Natasha Dupeyrón compartió una serie de videos en las stories de su cuenta en Instagram, donde rompió el silencio y reveló ser una víctima de abuso sexual. La también cantante originaria de la Ciudad de México contó a sus miles de seguidores, haber sido invitada a participar en un tema musical junto a otras 18 mujeres de distintas nacionalidades, quienes unirían sus voces en una canción de feminismo, libertad y empoderamiento.

Confesó que al principio no quería participar, sin embargo, al amar el movimiento feminista no pudo decir que no. "Empecé a cantar la canción, las partes que me tocaban y justo llegué a una parte de la canción que no sabía que podía dolerme". Hay una frase en la canción que dice: "no nos vamos a callar", la cual se repite mucho.

Mientras la cantaba me di cuenta que por eso no quería ir a grabarla, tenía miedo de decir estas palabras en voz alta porque me resuenan y porque me sentí identificada con lo que estaba cantando.

La actriz a quien vimos en la serie de Netflix "La Casa de las Flores", en el personaje de "La Chiquis" Corcuera, señaló que una parte de ella no quería quedarse callada, pero tampoco sabía como hablar sobre el abuso sexual que vivió, "porque no es fácil, porque ser valiente requiere de muchas cosas y porque creo que todo eso a su debido tiempo".

A todas las personas que estaban viendo los videos que publicó y que habían sufrido lo mismo que ella, les dijo que si querían hablar pero no sabían como, todo se daría a su debido tiempo, dejando muy en claro que era importante perdonarse y entender que "no es nuestra culpa y tener todo en orden para poder decidir: 'ok esta soy yo y esto viví y hoy me atrevo a decirlo en voz alta'. No es fácil saberte víctima, no es fácil vivir un abuso".

Asimismo Natasha Dupeyrón pidió a las personas que han sufrido abuso sexual, no juzgarse si todavía no podían hablar aunque tuvieran ganas, "porque requiere de un montón de cosas, de un trabajo personal, mucho amor propio y de mucho amor de tu gente".

Gracias a todas las chicas que hablan y denuncian, porque nos motivan a todas a no quedarnos calladas y a no sentirnos solas y a no sentirnos una mierda. No nos vamos a quedar calladas.

El testimonio de la joven actriz se suma al de la youtuber Nath Campos, quien aseguró hace unos días que hace unos años el también influencer Ricardo González, mejor conocido como Rix, abusó sexualmente de ella luego de una noche de antro. Mencionó que se pasó de copas, por lo que unos amigos se ofrecieron a llevarla a su departamento. De acuerdo con su relato al llegar, Rix se ofreció a llevarla hasta el piso donde estaba su departamento, siendo este el momento en el cual se habría aprovechado de ella.

Por su parte la actriz mexicana Eréndira Ibarra también confesó haber sufrido abuso sexual por parte de un actor, con quien tuvo que trabajar no hace mucho en una serie. "A mí me han violado y han abusado de mí, he visto abuso a primera mano suceder frente a mis ojos y basta, nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio", manifestó en sus redes sociales la hija del periodista y productor Epigmenio Ibarra.

Recientemente la actriz estadounidense Evan Rachel Wood, denunció a su ex novio Marilyn Manson por abuso sexual. "El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson, comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años".