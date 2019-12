Natasha Dupeyrón se compromete con el amor de su vida Yago Muñoz

Natasha Dupeyrón y Yago Muñoz traen a las redes sociales muy emocionadas pues dieron a conocer su compromiso de manera inesperada, ya que nadie se imaginó esta noticia, pues ambos actores con varios años de trayectoria, pocas veces comparten asuntos de su vida privada, pero esta vez hubo una excepción.

"No suelo compartir nada de mi vida privada, prefiero ser discreta con mis cosas, pero quiero compartir con ustedes un poco de este momento tan lindo que estoy viviendo junto a Yago. Nos comprometimos a principio de año y bueno acá estamos planeando una boda pequeñita y muy amorosa. No se qué vaya a pasar, sólo se que estar juntos nos hace bien y por eso queremos no soltarnos", escribió Natasha en su Instagram.

Mientras tanto Yago explicó en su cuenta personal de Instagram que tiene varios años de amistad con la joven actriz, y que nunca se imaginó que se fuera a casar con ella, pero fue el destino quien decidió unirlos para estar juntos.

"Natasha y yo somos mejores amigos hace más de diez años, es difícil expresar en palabras la plenitud que se siente al darte cuenta que esa misma persona que siempre estuvo ahí, a pesar de los pesares, ahora será tu esposa. Sigamos recorriendo el camino juntos !!", expresó el histrión.

Mientras tanto los internautas se mostraron muy contentos por lo que decidieron felicitar a los futuros esposos quienes no caben de la emoción, ya que las imágenes que compartieron han dado mucho de que hablar.

"Muchas felicidades! Hacen una hermosa pareja, me encantan Saludos desde Morelia", "Me encantan merecen ser muy felices!", "Neta no se desde cuando son novios pero siempre lo supe, los amo", escribieron los fans y colegas del espectáculo.

Cabe mencionar que la pareja trabajó en la telenovela Mis XV, donde obtuvieron gran popularidad incluso formaron una banda llamada Eme XV la cual los llevó a realizar varias giras por el país.