Nath Campos manda mensaje a Andrea Legarreta, tras opinar sobre el abuso sexual que sufrió

Hace unos días la youtuber Nath Campos compartió un video en sus redes sociales donde dio a conocer que hace unos años el también influencer Ricardo González, mejor conocido como Rix, abusó sexualmente de ella luego de una noche de antro. Mencionó que se pasó de copas, por lo que unos amigos se ofrecieron a llevarla a su departamento. De acuerdo con su relato, al llegar Rix se ofreció a llevarla hasta el piso donde estaba el departamento, siendo este el momento en el cual se habría aprovechado de ella.

Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha.

En la emisión del programa "Hoy" del pasado lunes Andrea Legarreta, Martha Figueroa y Arath de la Torre, causaron gran controversia por los comentarios que hicieron, con los cuales pusieron en duda la veracidad del abuso sexual que Nath Campos, ex participante del programa "¿Quién es la máscara?" (la muñeca Lele), dio a conocer a través a través de redes sociales.

A través de unos recientes videos que compartió en las stories de su cuenta en Instagram, Nath Campos mandó un claro mensaje a Andrea Legarreta y a los otros conductores del matutino de Las Estrellas quienes opinaron sobre lo que sufrió. "Me gustaría decirle a estas personas, sobre todo a las que tienen gran voz e influencia, que cuando hablan de lo que yo conté, de lo que yo viví, no sólo me están hablando a mí cuando dan su opinión, le están hablando a todas las personas que han vivido una situación similar a la que yo viví o a las personas que han vivido violencia de algún tipo".

La hija del cantautor y productor musical Kiko Campos, les dijo a los conductores de "Hoy" que con sus comentarios pueden hacer mucho daño, ya que cuando una o varias personas tienen una "voz grandota y una plataforma gigantesca", la gente los escucha y pueden estar silenciando a un "montón de personas que como yo en algún momento, escucharon ese comentario y prefirieron callárselo".

En un encuentro que tuvo Andrea Legarreta con varios medios de comunicación, con la voz entrecortada y en medio del llanto, contó que tras sus comentarios sobre esta situación, una vez más ha recibido fuertes ataques en redes sociales, donde muchas personas han deseado que le pase lo mismo a ella o a sus hijas.

"A mí me tiene en shock eso, desearme que me pase lo mismo o a mis hijas, me parece terrorífico, acribillan a la gente, se vuelven como pirañas desesperadas, hambrientas, '¿ahora contra quién vamos?' y ya que acabó eso '¿ahora hacia dónde?' y no, la violencia no se puede sanar con violencia".

Ante de este encuentro con la prensa de espectáculos, la esposa del cantante Erik Rubín, integrante del grupo Timbiriche, había compartido en su feed de Instagram un video donde le ofreció una disculpa a Nath Campos, por los comentarios que hizo sobre el abuso sexual que sufrió, señalando que en ocasiones sin ningún afán de lastimar, hacen comentarios en temas sensibles y sin desearlo, provocan incomodidad en algunas personas.

Andrea Legarreta manifestó que en el matutino "Hoy" hablaron de un tema sensible, delicado, doloroso y que durante años se ha luchado por erradicar el abuso contra la mujer "y comentamos que Nath Campos en un vídeo declaró que sufrió abuso sexual, sin duda fue muy valiente al hacerlo. Al comentar la información en el programa y sin ningún afán de poner en duda sus declaraciones, hay quienes se sintieron incómodos y por eso quiero ofrecer disculpas de corazón".