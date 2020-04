Natti Natasha: La pandemia nos ha afectado a todos

Nueva York.- Desde su aislamiento por la pandemia del coronavirus, Natti Natasha participó el sábado en el especial “One World: Together At Home” ofreciendo un mensaje de esperanza, unión y gratitud.

“Quería decirles que estamos todos juntos en esto y que juntos podemos hacer una diferencia en la vida de las personas”, dijo la cantante dominicana, en inglés, durante el evento presentado por Global Citizen en apoyo a la Organización Mundial de la Salud.

Su participación se difundió a las 5 de la tarde de Nueva York (2100 GMT), y aunque aparecía como procedencia “USA” en la pantalla, sus publicistas confirmaron que el sábado se encontraba en su casa en Puerto Rico.

La popular intérprete, que esta semana se convirtió en la primera artista urbana femenina en sobrepasar 2.000 millones de vistas en YouTube con un solo video (“Criminal”, con Ozuna), dijo previamente a The Associated Press que “la pandemia nos ha afectado a todos”.

One World: Together At Home” (“Un Mundo: Juntos en Casa”) comenzó a las 2 de la tarde (1800 GMT) como un evento de seis horas transmitido vía streaming al que seguirá un concierto curado por Lady Gaga y transmitido simultáneamente por ABC, NBC, CBS, Univision, iHeartMedia y Bell Media a partir de las 8 de la noche (0000 GMT).