Natti Natasha ¿La tercera en discordia entre Anuel AA y Karol G?

Como se sabe, las relaciones sentimentales de pareja entre dos personas en ocasiones pueden ser bastante complejas y esta situación se agrava cuando ambas personas se encuentran involucradas en el mundo del espectáculo, como lo que les sucede a los cantantes de urbano Anuel AA y Karol G, quienes, según rumores, podrían estar a punto de terminar su relación. Entre estas especulaciones se cree que la dominicana Natti Natasha tuvo que ver.

Aunque ya desde hace algunos años, Anuel y Karol llevan una relación relativamente estable, en las últimas semanas el rumor sobre su separación ha estado sonando demasiado fuerte. Algunos de estos señalan a Natti Natasha como la culpable de esta especulada separación.

El hecho de que hace algunos día el cantante puertorriqueño de 27 años haya manifestado su deseo de alejarse de los escenarios y de la industria musical por completo, es para algunos un detalle que se suma a la rumorología del termino de la relación entre la colombiana y el originario de Puerto Rico.

Además, hay quienes aseguran que Anuel mantuvo cercanía con Natti Natasha en plena relación con Karol G, por lo que se piensa que la cantante de Tusa se cansó de tal situación y decidió terminar su vinculo amoroso con el cantante de trap.

Cabe señalar que la gota que derramó el vaso para que explotaran todas las suposiciones acerca del rompimiento entre la colombiana y el puertoriqueño fue que este último comenzó a compartir videos junto a la dominicana, de ahí que, se relacionara esto con un supuesto rompimiento entre el cantante de Real hasta la muerte y la interprete de Bichota, en el que estará involucrada Natasha por el vinculo laboral y de apoyo que ambos mantienen entre sí.

No obstante, a pesar de que algunos de estos datos puedan parecer lo bastante realistas, hay que aclarar que no dejan de ser suposiciones y argumentos creados por un grupo de seguidores de los tres cantantes, los cuales únicamente desean darle sentido a los comportamientos de estos, por lo que cualquier teoría que involucre a estos tres no deja de ser una simple y llana especulación.

Añadido a que los rumores del triangulo amoroso entre Karol G, Anuel AA y Natti Natasha son meramente teorías, hace algunas semanas Karol G en su cuenta de Instagram subió un par de fotos en donde le manda un tierno y amoroso mensaje a su novio, mismo en el que lo calificaba como su "persona favorita".

Por último, cabe decir que ninguno de los tres involucrados en el supuesto triangulo amoroso a salido a dar su declaración sobre estos rumores.

Por otro lado, sea o no sea verdad que Natti Natasha esté involucrada de alguna forma con un posible rompimiento entre Anuel AA y Karol G, la cantante dominicana se encuentra más que satisfecha con los éxitos que ha cosechado con el remix de la canción de KHEA ft Lenny Santos, quienes decidieron sumar al proyecto a Natti Natasha y Prince Royce. El video ya cuenta con 28 millones de visitas en la plataforma YouTube.