Natti Natasha celebra estreno de "Ayer me llamó mi ex" con Khea y Prince Royce

A dos días del lanzamiento oficial del remix de "Ayer me llamó mi ex" a través de un live en instagram la cantante urbana Natti Natasha celebró esta gran colaboración de esta gran fusión de ritmos.

A través de su cuenta de Instagram, Natti Natasha felicito la gran colaboración que tuvo con Prince Royce y Khea, dos grandes referentes de la música urbana con los que quería trabajar.

"Siempre quería trabajar con Royce que es excelente en la bachata. Khea que es de Argentina, un artista que está creciendo ahora mismo, así que siempre es un placer y un honor poder colaborar con nuevos artistas y en especial aquellos artistas que tienen tanta originalidad", expresó Natti Natasha.

Asimismo, agradeció a todos sus fans que están disfrutando y apoyando, la fusión de del trap y la bachata.

Por su parte Prince Royce consideró que colaborar en "Ayer me llamó mi ex" fue un reto para él pues aunque ya la había escuchado por repetidas ocasiones, la letra iba in poco rápida, así mismo agradeció y felicito a Natti Natasha por su duro trabajo que la ha llevado al lugar donde esta hasta el momento.

Explicó que si bien, muchos creen que la carrera del cantante urbano solo se basa en hacer dinero y fama, pocos conocen el trabajo que hay de tras.