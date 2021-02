Estados Unidos.- Continúa la emoción entre los fanáticos y amigos de Natti Natasha, después de dar a conocer en Premio Lo Nuestro que estaba esperando a su primer hijo, la cantante del género urbano no ha parado de revelar fotografías de su tierno vientre con seis meses de embarazo.

Gracias a su presentación en la ceremonia de los pasados premios de la música latina y su portada para People en Español donde se le vio con un espectacular vestido blanco, Natti dio a conocer que, junto a su prometido Raphy Pina, estaba a la espera de su primer bebé tras una dura batalla para lograr embarazarse.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A través de su cuenta en Instagram se ha encargado de dejar en claro que su pancita no es ningún impedimento para derrochar belleza y sensualidad ante el lente de la cámara, pues en una reciente sesión fotográfica posó con un pequeño traje de baño en color blanco y con encaje con el que logró bastantes halagos.

Leer más: Rihanna celebra sus 33 años entre el éxito y el Covid-19 acechando a sus negocios

En las increíbles fotografías se le aprecia viendo su vientre mientras aparece entre ramas verdes vistiendo este increíble traje de baño de dos piezas que deja al descubierto su pancita, lentes oscuros y su ostentoso anillo de compromiso.

Natti Natasha comparte emocionantes fotografías embarazada y en traje de baño

Indagando entre las fotografías que publicó en dicha red social se puede ver una imagen mucho más cerca de su linda pancita, mientras dejar al descubierto un tatuaje en forma de corazón que tiene a un lado de los pechos. Asimismo, podemos ver el fantástico anillo de compromiso que le dio el productor musical y empresario Raphy Pina.

Natti Natasha está comprometida con el productor musical Raphy Pina

Raphy Pina, por su lado, también se ha encargado de compartir algunas fotografías al lado de su amada, presumiendo su pancita de embarazo y mostrándose de lo más emocionado por la llegada de su cuarto hijo, de quien no se ha revelado el sexo, pero fuertes rumores apuntan a que será una princesita.

El duro diagnóstico de Natti Natasha

Fueron momentos difíciles los que atravesó Natti Natasha tras recibir el diagnóstico por parte de algunos médicos de que no podría convertirse en madre, lo que le provocó una fuerte depresión, pues este había sido su sueño desde que era apenas una niña.

Lo que sucedió fue que hace algunos años, en 2007, Natalia, nombre real de la cantautora, pasó por un mal momento de salud al desarrollar quistes en la matriz, por lo que tuvo que someterse a una cirugía para extirpar una de sus trompas de Falopio.

Leer más: La nueva Supergirl, de Sasha Calle, será la primera latina del DC Universe

Después de este procedimiento, su doctor le informó que por más que tratara de embarazarse de forma natural, no podría conseguirlo y una de sus opciones era una inseminación in vitro, entonces, sin pensarlo dos veces, decidió llevar a cabo este tratamiento.

Cana noche se ponía de tres a cuatro inyecciones para llevar a cabo su tratamiento y relata que "Las hormonas te ponen loca, no sabes si reír, llorar... pero no me importaba, estaba feliz porque lo estaba haciendo", pero su felicidad terminó después de que le aseguraron que no podía tener hijos.

Sin embargo, la vida le ha hecho un gran regalo, la oportunidad de convertirse en madre pese a los diagnósticos que le dieron en el pasado, por lo que, sin lugar a dudas, su bebé será muy especial y evidentemente muy querido por sus padres y familiares.

Y todo gracias a que fue constante y decidió optar por otro tipo de tratamiento hormonal. Tiempo después, sintió un dolor en la espalda y al llamar al médico tras unos estudios, se enteró de que estaba embarazada, noticia que cambió su vida para siempre.

Suscríbete aquí a Disney Plus