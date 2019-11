Natti Natasha comparte fotografía al estilo mexicano

La cantante Natti Natasha, originaria de República Dominicana, comparte en Instagram una fotografía al estilo muy mexicano y sus fans, sobre todo de México, se lo celebran.

Con su publicación, Natti Natasha agrada a más de 400 mil internautas. Se trata de una imagen suya, caracterizada como La Catrina, en conmemoración de El Día de Muertos.

A través de su cuenta de Instagram, Natti Natasha muestra cómo quedó tras haberse dejado maquillar para celebrar El Día de Muertos. Logra un maquillaje majestuoso, en blanco y negro con contrastes azules.

Natti Natasha luce muy bella y dicho trabajo emociona a sus seguidores en redes sociales. La felicitan por haber adoptado la creencia de El Día de Muertos.

Ya eres Mexicana“, “Linda“, “Que bello“, “Hermosa“, le expresan a Natti Natasha sus seguidores en Instagram.

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista es el nombre real de Natti, quien es origiaria de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y nace el10 de diciembre de 1986.

Natti Natasha, es una cantante y compositora dominicana de reguetón, pop latino y bachata.

Algunos de sus éxitos musicales son Sin pijama, No lo trates y No me acuerdo, este último un dueto con la cantante mexicana Thalía.