Natti Natasha con blusa transparente desata la locura en redes

Natalia Alexandra Gutiérrez mejor conocida como Natti Natasha lo vuelve hacer se trata dejar babeado a sus millones de fans, quienes quedaron impactados por la foto que la cantante de 33 años subió a su cuenta personal de Instagram, donde apareció con una blusa transparente.

En la foto se puede apreciar en todo su esplendor a Natti Natasha con una blusa la cual parece de cristales, pero con una transparencia impresionante, mientras que su look de reina también dejó a todos fascinados, ya que cada vez luce más hermosa, sin contar la pose que hizo, pues la mujer originaria de República Dominicana sabe apoderarse de la cámara cuando ella quiere.

Para quienes no lo saben todos saben que Natti Natasha tiene un cuerpazo de envidia, basta con ver los videos musicales de la artista o algunas fotos del pasado donde la mujer de cabellera negra aparece en traje de baño o en ropa deportiva como toda una diosa, además muchos admiran la sencillez que tiene la guapa mujer con cualquiera.

Otra de las cosas que no saben los fans de Natti Natasha es que su ascenso a la fama fue muy complicado, ya que ella empezó sin nada, ni siquiera por un rumbo fijo para donde llevar su música, ya que la artista no estaba enfocada del todo en lo que hacia.

"Yo me quedaba en una esquina Y no sabia porque volvía un momento donde yo no tenia con que comer, volvió todo y las humillaciones fueron más grandes 'vez que las mujeres no pueden, vez que las mujeres no venden'", le decían a Natti Natasha cuando empezó en el mundo de la farándula hace un par de años.