Natti Natasha dice como fue su difícil acenso a la fama

Natti Natasha reveló en el programa El Gordo y la Flaca, lo difícil que ha sido alcanzar la fama, pues asegura que muchos piensan que la obtuvo de la nada, pero no fue así ya que tuvo que tocar varías puertas.

"Yo me quedaba en una esquina Y no sabia porque volvía un momento donde yo no tenia con que comer, volvió todo y las humillaciones fueron más grandes 'vez que las mujeres no pueden, vez que las mujeres no venden'", le decían a Natasha.

Por si fuera poco la cantante no se rindió pues sus ganas de salir adelante fueron más que las fuertes criticas que recibía cuando pedía una oportunidad.

"Cada vez de que yo entraba en esa tristeza yo decía Dios mio o sea voy, voy, voy, y vuelvo a caer, pero siempre con mucha fe, una fe que no se compra en ningún lugar y no de donde salia", expresó.

Además la cantante señaló que nunca pidió la ayuda de su familia ya que no quería que se preocuparan por ella, pues la decisión de entrar a la industria musical, fue de la dominicana.

Cabe mencionar que Natti Natasha a hecho colaboraciones con Daddy Yankee, Becky G, y Ozuna, alcanzado fama mundial.