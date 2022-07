Natti Natasha, no estará en el Party Land Fest Mazatlán

A cuatro días de realizarse el Party Land Fest Mazatlán en la plaza de los eventos, esta tarde los organizadores anunciaron que Natti Natasha no se presentará por causas ajenas a sus posibilidades, sin embargo afirmaron que el Festival no se cancela, sigue adelante con toda normalidad.

Mediante un comunicado explicaron que previo al anuncio del evento firmaron contrato con la empresa ALCAMUSIC/WORLD MUSIC LATINO CORP representada por la C. LENNYS EDHITH NERY ALCALA, quien se ostenta como representante exclusiva de la artísta.En dicho contrato se establecieron diversas obligaciones y compromisos, sin embargo hasta la fecha no han recibido correspondiente contrato firmado de parte del Natti Natasha.

A pesar de lo anterior, la empresa realizó los pagos y depósitos pactados a favor de ALCA MUSIC/WORLD MUSIC LATINO CORP y a la C. LENNYS EDHITH NERY ALCALA, sin que hasta el momento y bajo evasivas no han sido entregadas las facturas y recibos correspondientes, lo cual ha generado temor por el destino de los recursos económicos entregados.

Dago Mendoza, representante de la empresa AR producciones y Tickestar, dijo también que en el transcurso de la firma y previo a la difusión del evento se les condicionó la publicidad a $40,000 dlls por video de la artista, además se ha venido modificando las exigencias del contrato de manera desproporcionada e ilógica por parte de la C. LENNYS EDHITH NERY ALCALA, tales como camionetas blindadas en sustitución de las pactadas en el contrato que son de tipo convencional, fijar el tipo de cambio sobre el precio del dólar en ($21.90) moneda mexicana, lo cual esta muy por encima del tipo de cambio, incremento al monto pactado de viátucos pasando de $11,500 dlls a $48,000 dlls, no respetando el contrato.

Natti Natasha.

"En total se ha entregado por parte de nuestra empresa a la C. LENNYS EDHITH NERY ALCALA, quien se ostenta como representante exclusiva de la artista conocida como Natti Natasha la cantidad de $173,000 dlls sin recibir factura ni recibo como corresponde y así mismo aumento las exigencias, llegando al extremo de que en caso de no seguir realizando pagos la artista no se presentara y al haberse solicitado las facturas y recibos para realizar los pagos faltantes se nos han dado evasivas y sin que a la fecha se nos haga entrega para dar sustento a lo ya pagado y confianza para realizar los pagos subsecuentes en las fechas pactadas".