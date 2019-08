La famosa cantante Natti Natasha sorprende al mostrar sus grandes atributos a través de una fotografía que coloca en su cuenta personal de Instagram. La intérprete de "No me acuerdo", en dueto con Thalía, posa en un bikini, en el que no cabe su busto.

Natti Natasha visitó Ibiza y es allá donde posa en traje de baño y muestra el cuerpo espectacular que tiene. Llama la atención en la imagen lo asombroso que está su abdomen y sobre todo el busto impactante.

No cabe duda que la intérprete de música urbana tiene unos atributos perfectos.

Natti Natasha no pierde la oportunidad para fotografiarse en cuanto lugar visita del mundo, ya sea en plan de trabajo o de descanso.

La artista tiene millones de seguidores en Instagram y con frecuencia les publica imágenes en las que luce seductora, como en esta ocasión en la que se refiere a su último día en Ibiza.

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista es el nombre completo de la cantante, quien es originaria de Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

Según información en su biografía, nace el 10 de diciembre de 1986 y es conocida artísticamente como Natti Natasha; es cantautora de reguetón, pop latino y bachata.

Natti tenía tan solo 14 años de edad cuando comienza a componer y a grabar sus propias canciones, realizando diferentes presentaciones musicales que se efectuaban en su natal Santiago.

Junto a varios amigos decide formar el grupo musical “D'Style”, y consiguen grabar algunos temas musicales, sin embargo la agrupación no logró los resultados esperados y con el tiempo se desintegró.

Natti Natasha comenzó a figurar en la música poco a poco y en uno de sus proyectos musicales, "Love is pain", fue dirigida y apoyada musicalmente por quien se habría convertido en su mentor, Don Omar.

Las canciones que interpreta han sobrepasado 200 millones de reproducciones en cuentas alojadas en plataformas de servicio streaming como YouTube.