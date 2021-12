República Dominicana.- El pasado miércoles de reportó la muerte del productor musical Flow la Movie en un trágico accidente de avión que también le quitó la vida a su hijo y más tripulantes, ahora se revela que la cantante dominicana Natti Natasha y su familia estuvieron a punto de abordar el mismo avión.

La familia estaba lista para volar en el mismo avión este jueves, es decir, un día después del vuelo que tomó el productor de éxitos del género urbano como 'Te boté', 'Jeepeta', y más, según compartió Raphy Pina, el esposo de la cantante y padre de su hija.

Durante una entrevista con el programa El Nuevo Día, Raphy dio a conocer que ellos tenían la intención de viajar el jueves con destino a Miami en el vehículo aéreo, lo que los dejó completamente impactados el miércoles.

"Hoy no es un buen día... me tomó por sorpresa. Lo más insólito, que me duele, es que hoy yo viajaba en ese avión con mi familia hacia Miami por unos compromisos", compartió Pina durante un enlace del programa.

Natti Natasha, su hija y su esposo estuvieron a punto de abordar el avión en que murió Flow la Movie

Presuntamente, Natti Natasha acompañaría a su esposo, quien tenía que presentarse frente a las autoridades estadounidenses por un problema legal que enfrenta de posesión de armas de fuego, sin embargo, la cantante llegó luego de la comida, debido a que estuvo afectada emocionalmente por el suceso.

"Se enteró de lo del avión y está destrozada porque en ese avión íbamos hoy, toda la familia y mis hijos", agregó. Asimismo, Raphy Pina aprovechó el espacio para lamentar la muerte de su compañero de industria, a quien reconoció como una persona a quien admiraba y envió el pésame a su familia.

