Navidad blanca y a la antigüita con la familia Salinas

Elizabeth Álvarez es una mamá tradicional. A la actriz no le importa que la tecnología tenga al mundo conectado y que la velocidad con la que suceden las cosas sobrepase a muchos. Para ella, lo más importante es que sus pequeños hijos, Máxima y León, crezcan con valores.

“Yo creo que la familia, el amor, los valores no tienen que ver con la modernidad, los valores son eternos y no importa la época en la que estés viviendo. Pienso que debes inculcar a tus hijos el amor así como el significado de la familia, lo que representa, la honestidad, la unión, la lealtad, la fuerza, el cariño, el compartir todas esas cosas que implica.

“Puedes adaptarte a cualquier época, el problema es cuando no tienes ningún valor, entonces sí te sientes afectado en cualquier época, en cualquier circunstancia y bajo todas las situaciones”, contó.

Antepone, por tanto, la relación familiar a la comunicación global. “La velocidad a la que vamos y la inmediatez que nos dan las redes sociales es innegable pero la comunicación que no puede ir rápida es la que se establece con nuestros hijos. Esa comunicación tiene que darnos el tiempo para gozar, disfrutar con nuestro marido, con nuestros papás; eso es lo que no tiene que perderse. Que no nos gane, que no nos quite tanta tecnología el tiempo con nuestros seres queridos”, dijo la actriz, quien alista los preparativos para Navidad.

Máxima y León nacieron en diciembre de 2015 en un parto prematuro. “Ella es nuestro máximo logro y él, nuestro rey”, dijo Álvarez. (FOTOS: GERMÁN ESPINOSA)

Ella, junto a su esposo Jorge Salinas, sabe lo importante que es la fecha y quiere que, de igual forma, sus hijos entiendan por qué es tan especial la celebración de la Noche Buena.

“Es la tercera Navidad, con unos niños que caminan y se comunican; ya cumplieron dos años, ya dicen qué quieren, qué no les gusta, ya conocen a Santa. El primer acercamiento con la Navidad fue un nacimiento que me regaló una de mis mejores amigas, y la explicación de por qué realmente celebramos esta fecha: el significado del nacimiento del niño Jesús y para mí es bien importante que eso entiendan mis hijos.

“Quiero que sepan por qué celebramos la Navidad, que es una celebración que reúne a la familia y tienen su nacimiento para jugar y yo creo que así le vamos enseñando a los niños la razón por la que nos reunimos todos en familia a celebrar”, explicó.

La ojiazul y Jorge Salinas están orgullos de sus mellizos. A sus dos años ya son capaces de expresar sus deseos y, por supuesto, de correr por todas partes como si estuvieran en una pista de carreras. La fiesta de Navidad la pasarán con la familia de Elizabeth y el menú incluirá uno que otro platillo especial para los pequeños.

“El menú para ellos, que son niños que comen muy bien, está compuesto por unos tamalitos especiales, sin picante, con pollito, tomatito.

“Tendremos en la mesa también el pavo tradicional, que los niños también lo pueden comer, el puré de papa, la ensalada de ejotes, comerán lo que nosotros vamos a comer pero sin picante”, adelantó.

El 2 de diciembre, Máxima y León cumplieron dos años, así que recibieron muchos juguetes.

Ahora, para Santa Claus y los Reyes Magos, los mellizos pedirán juegos didácticos.

Con información de El Universal.