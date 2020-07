Naya Rivera, actriz de Glee, fue encontrada sin vida en el Lago Piru

Naya Rivera fue encontrada sin vida en el Lago Piru (ubicado dentro del Bosque Nacional Los Padres en California, Estados Unidos. La actriz quien en la serie "Glee" interpretó a "Santana López", estaba desaparecida desde la tarde del pasado miércoles 8 de julio. Naya había acudido a este lugar de recreo junto con su hijo, pero horas después el pequeño fue encontrado solo en el bote que su mamá había alquilado.

Ese día Las autoridades del condado de Ventura informaron que el menor estaba ileso y contó que salió a nadar con su mamá, pero ella nunca regresó, "mamá saltó al agua y no volvió a subir", expresó el niño, quien se encuentra bajo el cuidado de su familia. Tras cinco días de una intensa y ardua búsqueda en el lago, esta mañana la Oficina del Sheriff del condado de Ventura informó vía Twitter: "se ha encontrado un cuerpo en el Lago Piru esta mañana, la recuperación está en proceso. Habrá una conferencia de prensa a las 2 pm en el lago".

Naya Rivera tenía 33 años de edad. Foto: Evan Agostini / AP

Horas después en dicha conferencia de prensa, el capitán Eric Buschow del departamento del Sheriff del condado de Ventura comentó:

Hoy nuestro equipo recuperó un cuerpo en el lago, en base a la ubicación donde el cuerpo fue encontrado, características físicas, la ropa y la condición fisíca del cuerpo, así como la ausencia de reportes de otras personas desaparecidas en el área, tenemos la certeza de que es el cuerpo de Naya Rivera.

"Ha sido un momento muy difícil para su familia, como padres, madres, hijos e hijas, nuestros corazones están con ellos y compartimos su dolor por la perdida de Naya", manifestó Eric Buschow.

�� Mira el momento en el que las autoridades del condado de Ventura, California, confirman que el cuerpo recuperado en el lago Piru pertenece a la actriz Naya Rivera, quien desapareció cuando navegaba en un bote alquilado con su hijo de 4 años.



➡️ https://t.co/JnMQtCnAGL pic.twitter.com/0ThLpSmumX — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) July 13, 2020

Asimismo mencionó que todo apunta a que la actriz Naya Rivera, quien tenía 33 años de edad, se ahogó la tarde del pasado miércoles.

Todo indica que tuvo fuerzas para montar a su niño en el bote, pero no para subirse ella.

El cuerpo de Naya Rivera fue trasladado a la oficina del forense del condado Ventura, para ser sometido a la autopsia correspondiente.

En días pasados la Oficina del Sheriff del condado de Ventura, dio a conocer un video de seguridad donde se muestra a Naya Rivera y a su hijo en el estacionamiento del lago y posteriormente, entrando al muelle de botes en una zona recreativa a 89 kilómetros (55 millas) al noroeste del centro de Los Ángeles el miércoles por la tarde. Unas tres horas después, el hombre que les rentó el bote pontón encontró al niño solo en este con un chaleco salvavidas.

El niño le dijo a los investigadores que él y su mamá habían nadado y que él había regresado al bote, pero ella no lo hizo: "mamá saltó al agua y no volvió a subir". Un chaleco salvavidas de adulto fue encontrado en el bote, junto con la identificación de Naya Rivera; su auto seguía en el estacionamiento.

La semana pasada la Oficina del Sheriff informaba que las labores de búsqueda de Naya Rivera, habían pasado a ser de recuperación del cuerpo en lugar de rescate.

Foto: Frederic J. Brown / AFP

Este fin de semana Tahj Mowry, ex novio de la actriz, manifestó en un post en Instagram que mantenía la esperanza de que Naya Rivera fuera encontrada sana y salva.

Todavía tengo fe, todavía tengo esperanza. Por favor, recemos todos para que la encuentren y la traigan a casa sana y salva.

"Naya, te extraño profundamente. Desearía tener la oportunidad de decírtelo una vez más pero creo que tendré esa oportunidad, sé que en el fondo siempre has sabido cómo me sentía. Espero con ansias el día en que pueda ver tu hermoso rostro una vez más y decirte todo lo que he querido decir que no tuve la oportunidad de decir. Te amo para siempre. Siempre te he amado y siempre te amaré".

