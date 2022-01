"Necesitamos gente preparada", Alejandro Speitzer contra Roberto Palazuelos por aspiraciones políticas

Hasta el momento, Roberto Palazuelos no ha manifestado nada ante lo expresado por Alejandro Speitzer .

Estas son otras reacciones al mensaje de Alejandro Speitzer : "bien dicho, si esto pensaran todos los mexicanos, no habría tanto parásito en el gobierno", "excelente invitación a reflexionar, ojalá lo tome en cuenta", "muy cierto, no necesitamos actores políticos, con los que hay son suficientes, se necesita a personas idóneas para la política" y varias más.

Un usuario de Twitter opinó al respecto: "el problema es que haya gente que los sigue por ser famosos, pero no analizan qué son famosos por puras cuestiones negativas, frivolidades o en este caso, puras falsedades y mentiras, este cuate no es quien dice ser".

Quisiera hacerte reflexionar sobre tu candidatura, necesitamos gente preparada y que predique con el ejemplo, tú no cumples con ninguna de estas dos.

El ex novio de la bella actriz española Ester Expósito, envió este claro mensaje a Palazuelos:

En su cuenta de Twitter, Alejandro Speitzer criticó a Roberto Palazuelos por sus intensiones de ser gobernador de Quintana Roo . El protagonista de la serie de Netflix "Oscuro deseo", manifestó que México "vive momentos críticos", en los que la fe "no basta para solucionar los problemas por los que atravesamos".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.