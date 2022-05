"Necesito sacar esos fantasmas que atormentan", Christian Nodal tras arremeter contra de su ex suegra

Fue en febrero pasado, en vísperas de celebrarse el Día del amor y la amistad, cuando el cantante y compositor Christian Nodal, de 23 años de edad y originario de Caborca, estado de Sonora, México, dio a conocer que su noviazgo con la actriz y cantante española Belinda, había terminado. Posteriormente, pidió a sus fans y a los de su ex prometida, quedarse con los bonitos recuerdos de esta historia de amor llamada "Nodeli".

A unos meses de esta controvertida separación, Christian Nodal ha dejado entrever que uno de los motivos de su ruptura, habría sido el interés económico que tuvo Belinda durante el tiempo que estuvieron juntos.

En su cuenta de Twitter, el intérprete de temas como "Botella tras botella", "Adiós amor", "Ya no somos ni seremos" y muchos éxitos más, arremetió en contra de la señora Belinda Schüll, mamá de su ex prometida Belinda. Asimismo, compartió una conversación de WhatsApp con la actriz de la serie "Bienvenidos al Edén", donde mostró que supuestamente le pedía dinero tanto para ella como para sus padres.

En esta conversación, Belinda le dijo a Nodal que le había destruido su vida.

Como un poco de contexto, en días pasados, la mamá de Belinda publicó este tweet: "el mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron".

Todo indica que estas palabras de Belinda Schüll estaban dedicadas a Christian Nodal, quien le respondió de esta manera: "20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada, déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida, todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí, cuando me canse de dar, se acabó todo".

Así le respondió Christian Nodal a su ex suegra.

El joven intérprete del Regional Mexicano, ganador de premios como los Latín Grammy, ha recibido críticas por haber publicado la conversación con Belinda.

"Si el problema es que según tú no te dejan sanar, ¿por qué no hablarlo con Belinda? ¿No dijiste que aún se hablaban? Pero, ¿por qué ventilar que le dabas dinero?, el cual no creo que ella o sus papás te hayan obligado, pienso que ambos están disfrutando los frutos de sus esfuerzos", manifestó una usuaria de Twitter.

Christian Nodal no se quedó callado y ha respondido a las críticas por su controvertida publicación. Aseguró que si intentó comunicarse con su ex novia, "le llame varias veces, le escribí y no cambió nada". Dejó muy en claro que esta situación no se trata de dinero, sino que siguen tratando de afectarlo. "Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz, solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera que hacer".

Una de sus fans le escribió para decirle que no necesitaba dar explicaciones, a lo que Nodal respondió que necesitaba sacar a esos fantasmas que lo atormentaban.

Si tengo, porque quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo, y con esta gente necia jalándome, no lo voy a lograr, necesito sacar a esos fantasmas que atormentan.

Asimismo, externó estar tranquilo y sin sentir coraje, "es simplemente un basta a todo esto, soy consciente de todo lo que va a pasar y ese es mi proceso para sanar esa parte oscura de mi vida".

Hasta el momento, ni Belinda ni su progenitora, se han pronunciado sobre estas nuevas y controvertidas declaraciones de Christian Nodal.