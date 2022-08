Neil Gaiman asusta a los fans: afirma que Netflix podría cancelar The Sandman

México. Neil Gaiman, creador de la serie The Sandmanm, comparte que Netflix podría cancelar dicho proyecto y también el motivo por el cual lo haría.

The Sandman ha sido del gusto del público, pero su creador Neil Gaiman expresa en Twitter que es posible que Netflix no renueve el programa por ser demasiado caro.

Un fanático escribió que The Sandman estaba a la altura de las expectativas y que la temporada dos del programa era más que un hecho, pero Neil Gaiman le contestó que esto no era del todo cierto porque Netflix no liberaría otra vez millones de dólares.

“Porque The Sandman es un espectáculo muy caro. Y para que Netflix libere el dinero que nos permita hacer otra temporada, tenemos que hacerlo increíblemente bien. Así que sí, hemos sido el mejor espectáculo del mundo durante las últimas dos semanas. Eso todavía puede no ser suficiente”.

En varios portales de noticias se comparte que otros fanáticos de The Sandman se preocuparon por la posible cancelación del show y emprendieron una campaña de redes sociales para obtener mejores resultados a final del mes.

Neil Gaiman aconseja a los fans de The Sandman que maratonear todos sus episodios consecutivamente podría ayudarle más que verla despacio.

The Sandman tiene un presupuesto por episodio de 15 millones de dólares, lo que significaría que gastaron alrededor de 165 millones de dólares en producir los 11 capítulos de la primera temporada, por eso es considerada una de las series más costosas de Netflix.

The Sandman es una historia fantástica se centra en Sueño y en ella el público conoce diferentes historias del pasado y cómo uno puede aprender de sus propios errores.

Sueño pertenece a la familia conocida como los Eternos, formada por Destino, Muerte, Destrucción, Deseo, Desespero y Delirio.