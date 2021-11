Nerea Godínez asegura haber sentido la presencia de Octavio Ocaña: "ya se hizo presente"

Presuntamente, no habría accedido a un alto que le marcaron unos policías municipales, lo que inició una persecución y durante la huida, sacó un arma de fuego de la guantera y al chocar, se disparó accidentalmente .

En las stories de su cuenta en Instagram, publicó el siguiente mensaje: "la gente podrá destruir tu imagen y manchar tu personalidad, pero jamás podrán quitarte tus buenas acciones, porque no importa como te describan, aún serás admirado por aquellos que realmente te conocen y cuando tú sabes quien eres, no tienes que demostrarle nada a nadie".

Por otra parte, Nerea Godínez ha manifestado que no permitirá que ciertas personas traten de manchar la imagen del fallecido actor. Recordemos que en días pasados, fueron filtrados en redes sociales unos videos de Octavio Ocaña, uno donde presuntamente está inhalando cocaína y otro, usando un arma de fuego.

Voy de la mano mucho con Bertha, estamos todo el tiempo en contacto, nos vemos casi a diario, eso me ha ayudado bastante.

"Ya se hizo presente, me abrió puertas, me tiró cosas", expresó Nerea con muchos sentimientos encontrados, a casi un mes de su trágica muerte. Al principio sintió un poco de temor, pero comprendió que se trataba del espíritu de Octavio Ocaña .

