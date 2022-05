Nerea Godínez comparte románticas e inéditas imágenes junto a Octavio Ocaña: "te amaré eternamente"

Por su parte, Ana Leticia Ocaña , mencionó que su hermano no perdió, sino que supo ganar las batallas que tuvo que enfrentar. "Pero Dios te quería con cariño y por eso, mi niño, te quiso llevar. Siete meses campeón, nunca vas a dejar de dolerme, besos al cielo".

Su papá, el señor Octavio Pérez , asegura que aquello no fue un accidente y a su hijo, lo asesinó un policía municipal de Cuautitlán Izcalli . Por varios meses, ha llevado a cabo una lucha para que su muerte no quede impune.

Con profunda tristeza, Nerea manifestó que Octavio sigue sin guiarla "en esta vida tan cruel sin ti, a siete meses que han sido de sentimientos a flor de piel, que simplemente no tienen explicación, de seguir negada a que nunca más volveré a verte, a siete meses".

"Y es que me enamoré tanto de ti, que aún recuerdo el olor de tu piel y como era el acariciarla", expresó Nerea Godínez en su emotivo post. "Admirar cada una de las pecas que tenías, te amé, te amo (cada día más) y te amaré eternamente, como tú simplemente nadie".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.