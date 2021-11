Nerea Godínez desmiente que Octavio Ocaña estuviera involucrado en la venta de sustancias ilícitas

Nerea Godínez, quien fuera novia y prometida de Octavio Ocaña, desmintió una publicación que hizo la revista TVNotas, donde aseguraron que el joven actor quien en la serie "Vecinos" dio vida a "Benito Rivers", estuvo involucrado en la venta sustancias ilícitas y al verse "acorralado" durante una persecución con elementos de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, accidentalmente habría perdido la vida.

Según esta revista de espectáculos Octavio Ocaña desde el 2019 tenía adicción al alcohol y drogas. Sus dealers le habrían propuesto entrarle a la venta de drogas. "Sabían que al ser famoso tendría buenas ventas, él aceptó, pero después dejó de pagarles, pues se gastaba todo lo que vendía", dijo una presunta persona cercana al actor.

El día que murió, al parecer tuvo una reunión con jefe en el negocio de las drogas, llegaron a un acuerdo para pagar lo que debía y le dieron de plazo hasta antes de finalizar el mes de noviembre.

"El jefe le dio más droga para vender y él la aceptó creyendo que de ahí sacaría para pagar, pero todo fue un engaño", aseguró a la revista la supuesta persona cercana a Octavio Ocaña. Estas personas habrían dado el "pitazo" a la policía de que el actor llevaba droga en su camioneta.

Por este motivo supuestamente Octavio Ocaña no hizo caso al alto que le marcó la policía municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, lo que provocó una persecución. En el trayecto sacó una pistola que traía en la guantera "para responder en caso de que los policías les dispararan, pues haría de todo con tal de no pisar la cárcel y ser expuesto como delincuente, ya que era famoso".

Al perder el control de su vehículo y al chocar, accidentalmente se disparó en la cabeza.

A través de las stories de su cuenta en Instagram, su novia Nerea Godínez desmintió lo publicado por TVNotas.

No es posible que páginas con tanto alcance, publiquen información falsa y aparte, información tan grave, esto es falso.

Nerea Godínez desmiente esta publicación sobre Octavio Ocaña.

Por otra parte el señor Octavio Pérez, empresario originario de Tabasco, México y padre de Octavio Ocaña, asegura que la policía de Cuautitlán Izcalli asesinó a su hijo. En una entrevista para el programa "Sale el sol" de Imagen Televisión, externó que vengará su muerte.

Manifestó tener las ganas de hacer justicia "con mis propias manos, porque los huevos los tengo bien puestos y no estoy solo, no saben que gente me rodea y qué amistades tengo. Me gustaría verlos muertos, pero no va a pasar eso, no lo voy a hacer, no estoy loco".