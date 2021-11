Nerea Godínez publica inédito video del actor Octavio Ocaña; planeaban casarse en enero de 2022

La tarde del pasado viernes 29 de octubre de 2021, un balazo terminó con los sueños del actor mexicano Octavio Ocaña, quien conquistó al público con su personaje de "Benito Rivers" en la serie de televisión "Vecinos", el niño que no quería ser actor. Ya no pudo cumplir su anhelo de ser un reconocido futbolista del Cruz Azul, seguir creciendo como actor y contraer matrimonio con su amada Nerea Godínez.

En enero pasado a través de sus redes sociales, el joven actor dio compartió con sus miles de seguidores, tener una relación amorosa con Nerea Godínez. Unos meses después, en junio para ser precisos, Octavio Ocaña le dio el anillo de compromiso y le pidió que se fuera su esposa.

Un balazo terminó con los sueños que ambos tenían. A través de su cuenta en Instagram, Nerea Godínez publicó un inédito video de Octavio Ocaña, el cual grabó cuando estaban en la comodidad de su habitación, viendo la televisión.

En el video le dice: "estás bien hermosa" y posteriormente le da un beso en una de sus piernas. "Se lo voy a mandar a tu mamá", le responde su Nerea.

El señor Octavio Pérez, papá de "Benito Rivers", comentó ante los medios de comunicación al dar sus primeras declaraciones ante la muerte de su hijo, que Nerea y el actor vivían juntos, y que se casarían en enero de 2022.

Por otra parte, el cuerpo del actor Octavio Ocaña fue sepultado en su tierra natal Villahermosa, Tabasco, ayer lunes. Sus seres queridos le cantaron "Amor eterno" de Juan Gabriel y lo despidieron con aplausos.

Tras darle el último adiós, en las stories de su perfil en Instagram, Nerea Godínez publicó este mensaje:

"Ahora sí, toca hacerle frente a la realidad, toca levantarse y seguir sin ti, pero por ti, confieso que no será fácil, no tengo las fuerzas para seguir, pero sé que es lo que tú quisieras por todos nosotros. Espero soñarte y verte pronto, te amo hermoso".

Nerea tiene un hijo fruto de una pasada relación, quien se llevaba de maravilla con Octavio Ocaña. Junto a un video que publicó del último paseo familiar que tuvieron en la Alameda de la Ciudad de México, manifestó:

"Quisiera encontrar la manera correcta de explicarle a nuestro niño tu ausencia, la falta que harás en nuestro día a día, que su papá Tavo ya no va a regresar a casa, tal vez no entienda aún el significado de lo que pasó, él simplemente no volverá a verte nunca más y eso hace que mi despedazado corazón se rompa aún más. Llegaste a nuestra vida para quedarte y así será, aunque ahora de otra forma".