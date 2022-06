Netflix: 10 de las películas más taquilleras que puedes ver en la plataforma

Live Action de One Piece de Netflix y estos serán los actores

En "La máscara" Jim Carrey da vida a un desenfrenado bromista verde que da rienda suelta a sus deseos. Foto: New Line Cinema

Un indiscutible clásico de 1994, en " La máscara " el aclamado Jim Carrey da vida a un empleado bancario cuya mala suerte da un giro al descubrir una antigua máscara que lo convierte en un bromista desenfrenado y verde que da rienda suelta a sus más profundos deseos. Una película que no te puedes perder en Netflix.

La plataforma de streaming se ha consagrado como la favorita de millones de personas para disfrutar de filmes, y entre tanta variedad no pueden faltar las películas que fueron un éxito rotundo , así que esperamos que disfrutes de estos títulos que encabezan la sección de "películas taquilleras" en Netflix .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.