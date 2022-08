Netflix Korea confirmó a Choi Woo Shik, integrante del Wooga Squad, para el drama "Murder DIEary"

Años atrás, Choi Woo Shik protagonizó películas como "Tiempo de caza", "Train to Busan (Estación Zombie) y "Parásitos".

Lee Hee Joon interpretará a Song Chon, un ex detective que rastrea el paradero de Lee Tang por sí mismo.

Este drama estará bajo la dirección de Lee Chang Hee; anteriormente dirigió el K-Drama "Strangers from hell" y la película "The Vanished", y con un guion del escrito Kim Da Min.

Cabe mencionar que este anunció, llegó después de que Choi Woo Shik , protagonizara junto a sus amigos del Wooga Squad (Park Seo Joon, Park Hyung Sik, V de BTS y Peakboy), "In the SOOP: Friendcation" , un reality show que grabaron durante un viaje que realizaron el pasado invierno a la provincia de Gangwon, Corea del Sur (fue transmitido por JTBC y Disney+).

Luego de dar vida al personaje de Choi Ung, en la exitosa comedia romántica "Our Beloved Summer" (en Latinoamérica, "Aquel año nuestro"), Choi Woo Shik , uno de los actores más reconocidos en Corea del Sur , e integrante del Wooga Squad (el famoso grupo de mejores amigos de V de BTS), protagonizará el drama de suspenso "Murder DIEary" , donde lo veremos personificar al estudiante universitario Lee Tang.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.