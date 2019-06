Netflix: Series y películas de este verano que no te puedes perder

Ya todos están saliendo de vacaciones, y si no tienes planes para salir fuera de la ciudad, qué mejor que disfrutarlas en casa viendo series en Netflix, acompañado (a) de los tuyos. Para el próximo mes, Netflix viene recargado brindando contenido original a sus usuarios, entre ellas el regreso de tres series muy populares, La Casa de Papel, Orange is the new black y la tan esperada tercera temporada de Stranger Things.

RuPaul's Drag Race: Temporada 10 (01/07/2019)

Stranger Things 3 (04/07/2019)

Kakegurui: Temporada 2 (04/07/2019)

Queer Eye: Temporada 4 (19/07/2019)

La casa de papel: Parte 3 (19/07/2019)

Comedians in Cars Getting Coffee: Novedad del 2019: Recién hecho (19/07/2019)

Otra vida (25/07/2019)

Workin' Moms: Temporada 2 (25/07/2019)

Orange Is the New Black: Temporada 7 (26/07/2019)

Sugar Rush: Temporada 2 (26/07/2019)

Para quien sea amante de las películas y no le guste engancharse tanto con las series, Netflix tiene varios estrenos, entre ellas la película Obsesón secreta, una mujer que sufre una amnesia parcial tras ser víctima de un ataque brutal y se enfrenta a diversas diversidades mientras ella lucha por recuperar la memoria.

Otras películas que podrás disfrutar son:

Capitán Fantástico (01/07/2019)

Swiped (01/07/2019)

Como si fuera la primera vez (01/07/2019)

Réquiem por un sueño (01/07/2019)

Tres reyes (01/07/2019)

Blade Runner: The Final Cut (01/07/2019)

Elizabeth: La edad de oro (01/07/2019)

4 latas (12/07/2019)

Obsesión secreta (18/07/2019)

Réplicas (25/07/2019)

Boi (26/07/2019)

Amigos de armas (26/07/2019)

Chicas con pelotas (26/07/2019)

El hijo (26/07/2019)

Operación hermanos (31/07/2019)

Series de anime

La serie que encantará a muchos y revivirán muchos recuerdos a los fans de anime, sin duda alguna será de Los Caballeros del Zodiaco.

DanMachi: Arrow of Orion (01/07/2019)

Samurai 7: Temporada 1 (01/07/2019)

My Hero Academia: Two Heroes, la película (12/07/2019)

SAINT SEIYA: Los Caballeros del Zodiaco (19/07/2019)

Kengan Ashura: Parte I (31/07/2019).

Para los reyes del hogar

Qué mejor manera de mantener entretenidos a los niños, al mismo tiempo que se adentran a divertidas aventuras a lado de sus personajes inolvidables. Habrán estrenos de las peliculas Los Croods y Hotel para perros, así como los programas de Disney que no pueden faltar.

Los Croods (01/07/2019)

Hotel para perros (01/07/2019)

Disney - Mickey: Aventuras sobre ruedas: Temporada 2 (01/07/2019)

Rabbids Invasion: Temporada 4 (01/07/2019)

Alvin y las ardillas conocen al Hombre lobo (01/07/2019)

Reunión familiar (10/07/2019)

Los 3 de abajo: Relatos de Arcadia: Parte 2 (12/07/2019)

Pinky Malinky: Parte 3 (17/07/2019)

Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos: Temporada 3 (19/07/2019)

Sing: ¡Ven y canta! (28/07/2019)

Documentales y especiales

Y por último, los documentales, aquellos que ningún melómano debe dejar de ver, y este julio se estra el documental Parchis, la banda infantil española que fue muy famosa de los ochenta. Asimismo especiales, como la historia del taco, la cual debe de saber todo mexicano que seguramente te engancharán y te dejarán un buen sabor de boca.

La guerra contra las mujeres (01/07/2019)

NOVA: Apocalipsis de agujeros negros (01/07/2019)

NOVA: Misión final a Saturno (01/07/2019)

NOVA: Decodificación de la máquina climática (01/07/2019)

NOVA: El primer rostro de América (01/07/2019)

NOVA: Túnel de fuga del Holocausto (01/07/2019)

NOVA: Agua envenenada (01/07/2019)

NOVA: El poder de las predicciones (01/07/2019)

NOVA: Los secretos de las armaduras de caballero (01/07/2019)

NOVA: El rescate en la cueva de Tailandia (01/07/2019)

Katherine Ryan: Glitter Room (01/07/2019)

El contador de Auschwitz (01/07/2019)

Parchís: El documental (10/07/2019)

Las crónicas del taco (12/07/2019)

El hombre, el monstruo, el misterio (16/07/2019)

Last Chance U (19/07/2019)

Nada es privado (24/07/2019)

Whitney Cummings: Can I Touch It? (30/07/2019)