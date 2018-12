Netflix sorprende al anunciar serie sobre Selena Quintanilla

La plataforma de streaming Netflix dio a conocer que estrenará una serie sobre la fallecida cantante Selena Quintanilla. Aunque los detalles son un tanto escasos, tendremos que esperar un buen de tiempo, ya "Selena: la serie" se estrenará en 2020.

Netflix anunció “Selena: la serie”, basada en la vida de la mítica Selena Quintanilla a través de un video de 15 segundos de duración. A través de redes sociales se dio a conocer que dicha serie original de Netflix, se desarrolló junto con la producción ejecutiva de la familia Quintanilla.

La historia oficial de Selena llegará a Netflix. ¿Y saben qué? Me emociona, ya no razono, no lo puedo controlar.