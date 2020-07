Netflix anuncia spin-off precuela de "The Witcher", 1200 años antes de Geralt de Rivia

The Witcher, serie popular de Netflix de drama y fantasía oscura creada por Lauren Schmidt Hissrich y estrenada en diciembre de 2019, del universo basado en los libros y videojuegos comienza a expandirse de manera importante. La segunda temporada de la serie de encuentra en plena producción para ser estrenada en 2021, mientras esto ocurre, Netflix anunció que habrá precuela de los eventos "The Witcher: Blood Origin".

Este será un spin-off, que tendrá seis episodios y cuyo adelanto oficial menciona que estará "Ambientado en un mundo élfico 1,200 años antes del mundo de The Witcher, Blood Origin contará una historia perdida en el tiempo: el origen del primer Witcher", y será creada por Declan de Barra y Lauren Schmidht Hissrich, quien creó la serie "The Witcher".

Hasta el momento, Netflix no ha revelado nada respecto al elenco que protagonizará la nueva serie, pero es probable que no veamos a los protagonistas de "The Witcher" Henry Cavill, Anya Chalotra y Freya Allan, ya que "The Witcher: Blood Origin", se sitúa en tiempos mucho más antiguos, por lo que nuevos rostros llegarán a la franquicia, aunque igual tendrá conexión con la serie y temporadas, para descubrir más sobre el universo de la historia.

¡Este ha sido el secreto más difícil de guardar! Siempre quise profundizar en el mito y la tradición del continente, y ahora los fanáticos tendrán la oportunidad de explorarlo con @declandebarra en una serie de precuelas, THE WITCHER: BLOOD ORIGIN. Elfos y enemigos, y el final, oh mi ...

Compartió Lauren Schmidt Hissrich, quien es guionista y productora de series de Netflix como Daredevil y The Defenders, y actualmente trabaja como guionista de The Witcher, además se suma a la producción de su spin-off.

En esta serie precuela, Andrzej Sapkowski, quien escribió la serie original de libros "Witcher", en la que está basada el programa de Netflix, se unirá como consultor creativo. “Es emocionante que el mundo de Witcher, como estaba planeado desde el principio, se esté expandiendo. Espero que atraiga a más fanáticos al mundo de mis libros", comentó Sapkowski.

Como fanático de la fantasía de toda la vida, estoy más que emocionado de contar la historia 'The Witcher: Blood Origin

Expresó Declan de Barra, productor ejectutivo."Una pregunta ha estado ardiendo en mi mente desde que leí por primera vez los libros de 'The Witcher': ¿Cómo era realmente el mundo élfico antes de la llegada cataclísmica de los humanos? Siempre me ha fascinado el auge y la caída de las civilizaciones, cómo la ciencia, el descubrimiento y la cultura florecen justo antes de esa caída", agregó.

La guinista y productora Schmidt Hissrich comentó que estaba emocionada de colaborar con Declan y el equipo de Netflix en la serie precuela. "Es un desafío emocionante explorar y expandir el universo Witcher creado por Andrzej Sapkowski, y estamos ansiosos por presentar a los fanáticos nuevos personajes y una historia original que enriquecerá aún más nuestro mundo mágico y mítico ”.

La grabación de la temporada dos de "The Witcher", prevé reanudar su producción en Reino Unido en agosto, luego de ser puesta en pausa en marzo a causa de la pandemia de Covid-19. La segunda temporada tiene previsto ser estrenada en la plataforma de streaming en 2021, aún no tiene una fecha oficial.

