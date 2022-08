Netflix cancela la serie "Resident Evil" tras la decepción de la primera temporada

Con una trama de acción y que narra la historia de años después de una epidemia viral causara un apocalipsis mundial, Jade Wesker jura hundir a los responsables... mientras libra una batalla de supervivencia, advirtiendo de los peligros que enfrenta a través del universo caótico de distintas épocas.

Durante los últimos años Netflix ha tenido series que no generaron mucha interacción entre consumidores de la plataforma de streaming y este fue el cazo con Resident Evil, puesto que cuando se anuncio que iba a salir una nueva adaptación por parte de Netflix muchos consumidores no se la tomaron provechoso y decidieron no estar de acuerdo con las decisiones que la compañía había decidido.

De esta manera que Netflix comenzó a recibir criticas constructivas de lo que vendría siendo la nueva trama, que anteriormente no había tenido nada de parecido con las adaptaciones originales y de igual manera se cuestionaron el desarrollo de la serie.

Para muchos usuarios, una complot como Resident Evil de Netflix habría sido un formato cliché comparando con otras series de supervivencia, sin enganchar al consumidor, pareciéndose siempre el mismo formato, hasta en cuestión de ser una adaptación sin desenlace ni trasfondo.

Uno de los temas importantes que tuvo la noticia fue lo que pasaría con el reparto ya que se había incluido a Paola Nuñez actriz mexicana que interpreta a Evelyn Marcus, una de las mujeres detrás de la corporación Umbrella que estuvieron a cargo del nuevo proyecto que devastó al mundo. En el papel parece una villana, pero conforme van pasando los episodios entendemos un poco sus motivaciones y que es una mujer con un montón de conflictos.

Te recomendamos leer:

¿Cuál es el álbum más vendido de Taylor Swift?

"Fue vendido por dinero", Jennifer López molesta por filtración de video de su boda con Ben Affleck

"Mamá, papá, los quiero, no lloren, por favor", muere la actriz Yoo Joo Eun; dejó carta de despedida

En lo que lleva de tiempo el 2022 la franquicia de Netlix ha anunciado de manera oficial la cancelación de distintas series, ya sea en diferentes temporadas como en las primer o en cualquiera de las otras , sin importar la popularidad o el fracaso.