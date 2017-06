Netflix cancela la serie de televisión "Girlboss"

No va más. Netflix decidió cancelar otra serie. Se trata de "Girlboss", protagonizada por Britt Robertson. La decisión ha generado desazón en los miles de fanáticos de la producción original.

Fue Sophia Amoruso, empresaria que inspiraba la idea de "Girlboss" la que informó sobre la decisión a través de su Instagram Stories.

"Jesucristo. Amaba la serie y me entristece se acabe. Estoy agradecida por todo. Me siento orgullosa del trabajo realizado. Fue difícil vivir conmigo convertida en personaje, así haya sido por dos meses", manifestó.

Dirigida por Kay Cannon, "Girlboss" contaba la historia de Sophia Amoruso, fundadora de Nasty Gal, una marca que logró hacer un imperio vendiendo ropa prendas de segunda mano.

Esta producción original de Netflix tenía como productora asociada a la compañía de Charlize Theron.

En su primera temporada, "Girlboss" tuvo 13 capítulos.

Cabe indicar que hace unas semana Netflix ya había dejado en claro que la cancelación de series era inminente. Ya se hizo lo propio con "Sense 8" y "The Get Down", "Marco Polo" y "Bloodline".

Con información de El Universal.