Netflix confirma la tercera temporada de The Umbrella Academy

Estados Unidos.- Una gran emoción y altas expectativas es lo que viven los fanáticos de la serie The Umbrella Academy, pues Netflix ha confirmado a través de todas sus cuentas oficiales que la tercera temporada de la serie se ha confirmado y comenzará la grabación de sus nuevas escenas el próximo mes de febrero de 2021.

La historia de la familia más disfuncional de súper poderosos continuará luego del apocalipsis que se vivió en la segunda temporada, sin embargo, debido a la pandemia mundial por Coronavirus, han surgido algunos retrasos, por lo que todos tendrán que esperar un poco más de tiempo para volver a ver a sus personajes favoritos.

Pero como adelanto, la plataforma ha revelado que muy pronto se podrán cambiar los avatares de las cuentas para convertirlos en algunos de los personajes más importantes, dando así la oportunidad a sus usuarios de poder entretenerse con esta función que tiene a todos encantados desde que surgió.

¡Ya quiero que sea febrero! Por lo pronto podemos ir cambiando nuestro avatar por uno de estos. ☂️ pic.twitter.com/KNURxTjdaK — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 10, 2020

¿Qué es The Umbrella Academy? Una serie de televisión de superhéroes estadounidense que se estrenó el 15 de febrero de 2019. Es desarrollada por Steve Blackman para Netflix y una adaptación de las series limitadas Apocalypse Suite y Dallas. En abril de 2019 se renovó la serie para una segunda temporada y esta llegó el 31 de julio de 2020.

La serie de Netflix The Umbrella Academy sigue a los miembros separados de una familia disfuncional de superhéroes, nacidos en circunstancias extrañas;

The Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, The Boy, The Horror y White Violin, quienes trabajan juntos para resolver la misteriosa muerte de su padre (the monocle) mientras se enfrentan a muchas dificultades, debido a sus personalidades y habilidades divergentes. Además, deben enfrentarse a la amenaza del apocalipsis.

¿Quiénes son sus protagonistas? Se trata de Ellen Page como Vanya Hargreeves / The White Violin / Número Siete. T. J. McGibbon interpreta a una joven Vanya. Tom Hopper como Luther Hargreeves / Spaceboy / Número Uno. Cameron Brodeur interpreta a un joven Luther. David Castañeda como Diego Hargreeves / The Kraken / Número Dos. Blake Talabis interpreta a un joven Diego. Emmy Raver-Lampman como Allison Hargreeves / The Rumor / Número Tres. Eden Cupid interpreta a una joven Allison. Robert Sheehan como Klaus Hargreeves / The Séance / Número Cuatro. Dante Albidone interpreta a un joven Klaus. Aidan Gallagher como Número Cinco / The Boy. Sean Sullivan a un anciano Cinco. Y Justin H. Min como Ben Hargreeves / The Horror / Número Seis (temporada 2; recurrente: temporada 1). Ethan Hwang interpreta a un joven Ben.

Sinopsis: "The Umbrella Academy tiene como protagonistas a una familia disfuncional de superhéroes, quienes trabajan juntos para descubrir cómo falleció su padre. La misión no resulta sencilla debido a que todos tienen personalidades y poderes diferentes".