Netflix devuelve a Will Smith la bofetada que dio a Chris Rock, al "frenar" película que protagonizaría

El actor estadounidense Will Smith estaría comenzando a "pagar los platos rotos", como coloquialmente se dice, por sus acciones en la pasada gala de los Premios Óscar 2022. El esposo de la actriz Jada Pinkett Smith, había sido anunciado como el protagonista de "Fast and Loose", una película original de Netflix. Al parecer, el llamado "gigante del streaming", ha puesto en pausa este proyecto que tenía con el también rapero de 53 años de edad.

Esto surge luego de la agresión de Will Smith al comediante Chris Rock en plena transmisión de los Premios Óscar, debido a una broma que hizo sobre la alopecia que padece su esposa Jada Pinkett Smith desde hace unos años, y de su renuncia a la Academia de Las Artes y Ciencias Cinematográficas.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la producción de "Fast anda Loose" ha sido "frenada" debido a esta situación, mencionando que la película iba a contar la historia de un jefe del crimen que pierde la memoria tras un ataque. Juntando pistas, descubre que ha liderado una doble identidad como un capo rico y un agente de la CIA arruinado.

"Fast and Loose" sería dirigida por el cineasta estadounidense David Leitch, sin embargo, una semana antes de los Óscar, se retiró del proyecto, ya que recibió una mejor propuesta con Universal Pictures.

Ante esto, Netflix "hizo un llamado urgente" para que otro director se hiciera cargo de "Fast and Loose", teniendo como estrella estelar a Will Smith. "Pero poco después del ataque de Smith a Chris Rock en el escenario de los Óscar, Netflix movió silenciosamente el proyecto a un segundo plano", según publica The Hollywood Reporter.

Asimismo, informan que el "gigante del streaming", "desconfiaba comprensiblemente de seguir adelante. No está claro si intentará hacer el proyecto con otra estrella y director". Supuestamente, otros proyectos de Will Smith también serían "pausados", como la serie de Apple TV +, "Emancipation" o la película "Bad Boys 4", con Sony Pictures.

Cabe recordar que el pasado viernes, Will Smith sorprendió al dar a conocer que renunciaba a la Academia de Las Artes y Ciencias Cinematográficas.

"Mis acciones en la 94ª entrega de los Premios de la Academia fueron desconcertantes, dolorosas e inexcusables. Renuncio a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada. La lista de personas a las que he dañado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos y amados amigos, los asistentes y a los espectadores de todo el mundo desde sus casas".

En el comunicado, el protagonista de la serie "El príncipe del rap" externó haber traicionado la confianza de La Academia, y que con sus acciones, "impedí que otros nominados y ganadores tuvieran la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo".