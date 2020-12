Netflix estrena "Cuidado con lo que deseas", una película de terror mexicana

México.- Este 2020 nos ha dado películas muy esperadas por la crítica internacional, como "Mulán", "Wonder Woman 1984" y "Tenet", sin embargo esta ocasión toca hablar sobre una cinta mexicana que entró al catálogo de Netflix, la compañía de streaming más popular en el mundo actualmente: "Cuidado con lo que deseas".

El filme es dirigido por el mexicano Agustín Tapia, quien recientemente hizo su debut en los cines del país el pasado mes de agosto, y que ahora pretende entrar en el gusto de nuevas personas con una producción que tiene sello azteca.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cabe resaltar que en Netflix hay otro material con el mismo nombre, "Cuidado con lo que deseas", sin embargo, será fácil distinguir entre ellas, pues la otra fue publicada en 2015 y protagonizada por el popular ex Jonas Brothers, Nick Jonas.

Lo más importante

Su sinopsis nos cuenta a rasgos generales la historia del filme, teniendo como personajes importantes a Pamela de casi ocho años, y a un muñeco de bufón que posteriormente termina siendo el objeto principal de la atención para los espectadores.

Fue Esteban, tío de la pequeña, quien le regaló el muñeco de apariencia siniestra, pues su cumpleaños estaba cerca; el objeto, supuestamente inanimado, toma el total protagonismo de la producción.

El Director de "Cuidado con lo que deseas" plasma la historia de una pareja de esposos, Bernardo y Nuria, que deciden festejar el cumpleaños de su hijita, la ya mencionada Pamela, en una casa de campo; el viaje familiar tiene como único invitado a Esteban, hermano del papá.

Este último decidió dar el regalo ya mencionado, pues la niña es seguidora de historias de terror y cuentos fantásticos. Le obsequia un títere de bufón y un teatro de marionetas, algo que muchos podrían considerar aterrador.

La persona que le vendió la marioneta contó a Esteban que tenía una historia macabra, pues según lleva el alma de un bufón que fue asesinado por el rey para quien servía. Eso contó el tío, pero no le creyeron. ¿Grave Error?.

Como ya fue mencionado, la cinta de Netflix da mucha relevancia al muñeco, pues como puedes imaginar no es un simple juguete.

No entraremos en más detalles para no spoilear una historia que si bien, muchos consideran poco creativa y repetitiva, tiene detalles que podrían sorprender a cualquiera. Si eres amante de las historias de suspenso y terror no puedes perdértela.

Aunque "Cuidado con lo que deseas" parezca tener una trama sencilla, hay algo que no podrás imaginar y logrará sacar una expresión de sorpresa en ti.