Netflix estrena la última temporada de Orange is the new black

Netflix se encuentra estrenando la última temporada de su famosa serie "Orange is the new black", y no todo es un final feliz para las reclusas de Litchfield.

En esta temporada no existe demasiada alegría, como se espera, al final de los 13 capítulos de esta nueva y última temporada sólo queda una sensación de tristeza.

La serie fue estrenada el 11 de julio de 2013, con historias bien relatadas y con actrices muy diferentes a las demás, mostrando la vida de las reclusas de las cárceles de Estados Unidos.

Éste viernes 26 de julio llega a su final, después de 7 temporadas exitosas y bien producidas.

La serie estuvo basada en el libro de Piper Kerman, exponiendo el empoderamiento femenino y los derehos de las personas.

En cada una de las temporadas existió un problema social y se exploró sobre el en la serie, en esta última se relata la exportación de reclusas.

Todos los episodios de la última tempora de Orange is the new black ya se encuentran en Netflix.