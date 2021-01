Netflix estrenará filme de la Virgen de San Juan de los Lagos este 2 de febrero

Guadalajara, Jalisco.- El sueño que Francisco Javier Pérez Suárez tuvo hace ocho años por fin se concretará este 2 de febrero, fecha en la que anualmente se celebra a la Virgen de San Juan de los Lagos la protagonista de la nueva película que este día estrenará Netflix para conmemorar aquel milagro que se realizó en 1623.

"Virgen de San Juan, cuatro siglos de milagros" es el nombre del filme que llega a la plataforma este Día de la Candelaria y que fue grabado a tres tiempos para contar la historia de la Virgen de la Inmaculada Concepción, la cual anualmente atrae a cerca de 15 millones de fieles a su templo que está ubicado en el estado de Jalisco y que se ha convertido en el quinto más visitado del mundo.

En entrevista con DEBATE, el profesionista en Artes Audiovisuales y Comunicación y productor del filme, Francisco Javier Pérez Suárez, contó que la realización de la cinta y el estreno son por si solos muestra de los milagros que la virgen suele hacer, ya que a pesar de todas las complicaciones que tuvieron durante el rodaje y postproducción, entre ellas la llegada de la pandemia del Covid-19, finalmente se logró encontrar el apoyo de Netflix para llevar la cinta a los hogares de los fieles que cada año esperan con anhelo la llegada del 2 de febrero.

Aunque el guion inicial se empezó a escribir desde 2013, fue hasta el 2017 cuando el director Noé González lo retomó y reestructuró basándose en los datos del archivo histórico con que cuenta la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos.

Luego se dio paso a la filmación, la cual se realizó entre abril y julio del 2018 y finalmente se inició la postproducción, la cual concluyó en abril del 2020, año en que se pretendía estrenar, pero la pandemia terminó modificando los planes de todos.

Fue en julio cuando por fin el productor logró entablar relación con personal de Netflix, sin embargo, la concertación de la compra del filme tuvo que esperar cinco meses más, siendo el pasado mes de diciembre cuando por fin hubo firmas de por medio.

La angustia que por meses vivió Francisco Javier Pérez Suárez, debido a las altas deudas adquiridas para crear le película, y la frustración de verse inmerso en una situación donde la economía del mundo se paró por la pandemia, por fin habían acabado.

Hoy, al hablar del fruto de sus cuatro años de esfuerzo, Francisco Javier cuenta que estuvo a poco de rendirse, sin embargo, el empeño que puso su equipo, la fe que su propio padre tenía depositada en él y los constantes milagros de la Virgen le realizaba, fueron los que no lo dejaron darse por vencido.

"Hubo un momento de mucha desesperación, de mucha frustración, de decir hasta aquí, hubo momentos en que sí se me salieron las lágrimas de impotencia, de creer no poder, pero jamás te puedes dejar un proyecto así. Si todo mundo se está moviendo tú no te puedes parar... (Y) ahorita es el logro más grande de mi vida... ya se puede decir que me siento muy pleno"