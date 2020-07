Netflix lanza tráiler de la segunda temporada de 'The Umbrella Academy' 

La mañana de este 8 de julio, Netflix lanzó el tráiler oficial de la segunda temporada de la serie de superhéroes "The Umbrella Academy", que será estrenada el próximo 31 de julio de 2020.

Esta nueva entrega de la serie basada en los cómics del vocalista de My Chemical Romance, Gerard Way, desde 2007 y Gabriel Bá tendrá diez capítulos.

Ellen Page, Tome Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher y Cameron Britton son los actores principales del reparte de la segunda temporada de "The Umbrella Academy".

En el avance de la segunda temporada podemos escuchar la canción original de Gerard Way, titulada "Here Comes The End", escrita para la nueva entrega.

En esta entrega de "The Umbrella Academy" los hermanos se encuentran dispersados a lo largo del tiempo en diferentes lugares entre Dallas y Texas.

Cada uno se encuentra en diferente época en periodos de tres años, a partir de 1960. Algunos intentan continuar con su vida en la época que se encuentran "atrapados", sin embargo "Cinco" seda cuenta de la nueva catástrofe que se avecina y debe buscarlos.