Netflix lanzará en septiembre "Ratched", serie precuela de "Atrapado sin salida"

Netflix anunció este miércoles 29 de julio el próximo estreno en la plataforma de streaming; se trata de "Ratched", la serie que el productor Ryan Murphy desarrolló como una precuela de la famosa película "Atrapado sin salida" (1975) (One Flew Over The Cuckoo's Nest) que llegará a los usuarios el 18 de septiembre.

"Atrapado sin salida" (1975) es una película de comedia dramática estadounidense dirigida por Miloš Forman, basada en la novela "One Flew Over de Cuckoo's Nest" de Ken Kesey. La película está protagonizada por Jack Nicholson, Louise Fletcher, Danny DeVito, Christopher Lloyd, Brad Dourif y Will Sampson. Fue la segunda película en ganar 5 premios de la Academia: mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actiz y mejor guion adaptado.

Te invitamos a conocer a la mujer antes del monstruo, Mildred Ratched

compartió Netflix en un comunicado sobre el próximo lanzamiento de la serie que protagoniza Sarah Paulson, quien trabaja con el director Miloš Forman en la famosa serie American Horror Story. Al elenco de "Ratched" también incluye a Sharon Stone, Cynthia Nixon y Corey Stoll.

El desarrollo de la serie se anunció desde 2017, con el compromiso inicial de dos temporadas, que girará en torno a los orígenes de la malvada enfermera Ratched en el hospital psiquiátrico, que en la película original "Atrapado sin salida" fue interpretada por la actriz Louise Fletcher.

En 1947, Mildred llega al norte de California (EE.UU.) buscando trabajo en un hospital psiquiátrico puntero donde han empezado nuevos e inquietantes experimentos sobre la mente humana

reveló Netflix.

"En misión encubierta, Mildred se presenta como la perfecta imagen de cómo debería ser una dedicada enfermera (...) pero en cuanto empieza a infiltrarse en el sistema de cuidado mental y en quienes están ahí, el elegante exterior de Mildred deja entrever una creciente oscuridad que ha estado ardiendo durante tiempo en su interior, revelando que los verdaderos monstruos no nacen sino que se hacen", agregó.

Ryan Murphy se ha convertido en uno de los ejecutivos más cotizados por dirigir series como "Glee", "American Horror Story" y "American Crime Story", también será productor ejecutivo junto a la actriz Sarah Paulson. De acuerdo a una declaración a Vanity Fair, Murphy contó que "sentía que la enfermera Ratched es una especie de resumen de la barbarie. Se convirtió casi en una consigna para cualquier tipo de abuso de poder institucional."

"Lo interesante fue tratar de crear a un personaje emocional desde una reputación que es muy fría, tratar de averiguar casa pequeño detalle de su infancia, sus relaciones, su sexualidad. Porque cuando la gente piensa en Ratched, piensan en ella como alguien apagado, cruel e indiferente", explicó Murphy.

En las imágenes que compartió Netflix en redes sociales de la nueva producción podemos ver a Cynthia Nixon como Gwendolyn Briggs, la secretaria del gobernador; a Sharon Stone como la heredera rica Lenore Osgood y a Finn Wittrock como el asesino en serie Edmund Tolleson. Además, completan el reparto los actores Jon Jon Briones, Judy Davids, Alice Englert, Charlie Carver, Corey Stoll, Amanda Plummer y Vincent D'Onofrio.

Junto a cuatro imágenes de la serie que contará con 8 episodios en la primera temporada, Netflix nos regala el primer vistazo de lo que será la serie "Ratched" que se estrenará el 18 de agosto en la plataforma de streaming.

