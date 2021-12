Netflix lidera las nominaciones de los Annie Awards; deja atrás a Disney+

Estados Unidos.- La lista de nominados de los premios Annie Awards fue anunciada el día de hoy. En todas las categorías es Netflix quien lidera con 51 nominaciones, dejando atrás a Disney+, que acumula un total de 34, pese a su contenido dominante.

Es "Arcane" el título que encabeza la lista de nominados con 9 nominaciones, seguido por Maya and the Three con siete, y Love, Death + Robots con cinco. Además, cuenta con 14 nominaciones en tres películas de Sony Pictures Animation que se lanzaron este año: The Mitchells vs.the Machines, Vivo y Wish Dragon.

Por otro lado, Disney+ tiene como líderes a Raya y el último dragón, Encanto y Luca de Pixar, sin embargo, se considera que sea la plataforma de streaming de la gran N quien logre el éxito, pues cuenta con algunos títulos imperdibles para disfrutar compitiendo.

Los premios Annie serán entregados el próximo 26 de febrero de 2022, presumiblemente en el Royce Hall de UCLA. "A pesar de todo o tal vez por lo que nosotros y el mundo que nos rodea hemos pasado durante casi dos años, todos queremos volver a la normalidad", dijo Frank Gladstone, productor ejecutivo de los premios, en un comunicado.

Leer más: ¿Cuántos años tiene Silvia Pinal, la Diva de México?

Nominaciones en los Annie Awards 2022

Mejor película

Encanto

La familia Mitchell vs. las máquinas

Luca

Raya y el último dragón

Sing 2: ¡Ven y canta de nuevo!

Mejor película independiente

Belle

Flee

Fortune Favors Lady Nikuko

Pompo: The Cinéphile

La cumbre de los dioses

Mejor producción especial

For Auld Lang Syne

La Vie de Château

Mum Is Pouring Rain

Namoo

The Witcher: La pesadilla del lobo

Mejor cortometraje

Bestia

Easter Eggs

Maalbeek

Night Bus

Steakhouse

Mejor anuncio comercial

A Future Begins

Fleet Foxes – “Featherweight”

The Good Guest Guide to Japan

Tiptoe & The Flying Machine

Wandavision – “Don’t Touch that Dial”

Mejor producción para audiencias de preescolar

Ada Twist

Muppet Babies

Odo

Stillwater

Xavier Riddle and the Secret Museum

Mejor producción para la audiencia infantil

Amphibia

Carmen Sandiego

La vida de Dug

Maya y los tres

Estamos unidos

Mejor producción para el público general

Arcane

Bob’s Burgers

Love, Death + Robots

Star Wars: Visions

Tuca & Bertie

Mejor película estudiantil

A Film About A Pudding

Hope

I Am A Pebble

Night of the Living Dread

Slouch

Mejor dirección – Película

Belle – Mamoru Hosoda

Encanto – Jared Bush, Bryon Howard y Charise Castro Smith

Flee – Jonas Poher Rasmuyssen y Kenneth Ladekjaer

Luca – Enrico Casarosa

La familia Mitchell vs. las Máquinas – Mike Riana y Jeff Rowe

Mejor dirección – TV/Medios

Amphibia – Jenn Strickland y Kyler Spears

Arcane – Pascal Charue, Arnaud Delord y Barthelemy Maunoury

Crossing Swords – John Harvatine, Brad Schaffer y Ethan Marak

Hilda y el rey de la montaña – Andy Coyle

Maya y los tres – Jorge R. Gutiérrez

Mejor guion – Película

Belle

Flee

La familia Mitchell vs. las máquinas

Luca

Raya y el último dragón

Mejor guion – TV/Medios

Arcane

Maya y los tres

Los intrépidos

Muppet Babies

Tuca y Bertie

Mejor animación de personajes – Película

El dragón de la tetera

Encanto

Luca

Raya y el último dragón

Un jefe en pañales 2: negocios de familia

Mejor animación de personajes – TV/Medios

Arcane

Love, Death + Robots

Namoo

Ultra City Smiths

Estamos unidos

Mejor animación de personajes – Live-action

El Escuadrón Suicida

Flora y Ulysses

La guerra del mañana

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos

Y: El último hombre

Mejor animación de personajes – Videojuego

Disney Wonderful Worlds

It Takes Two

Kena: Bridge of Spirits,

Madrid Noir

Ratchet & Clank: Rift Apart

Mejor diseño de personajes – Película

La familia Mitchell vs. las máquinas

Luca

Raya y el último dragón

Ron da error

Vivo

Mejor diseño de personajes – TV/Medios

Arcane

Batman: The Long Halloween – Primera Parte

Kid Cosmic

Maya y los tres

Yuki 7

Mejor diseño de producción – Película

Belle

La familia Mitchell contra vs. las máquinas

Raya y el último dragón

Ron Da Error

Vivo

Mejor diseño de producción – TV/Medios

Arcane

Arlo, el chico caimán

Love, Death + Robots

Maya y los tres

Yuki 7

Mejor storyboard – Película

Encanto

Los locos Adams 2

Raya y el último dragón

Spirit: El indomable

Vivo

Mejor storyboard – TV/Medios

Arcane

Invencible

Kid Cosmic

Love, Death + Robots

The Ghost and Molly McGee

Mejores efectos especiales – Película

Belle

Encanto

La familia Mitchell vs. las máquinas

Raya y el último dragón

Vivo

Mejores efectos especiales – TV/Medios

Arcane

Castlevania

Maya y los tres

Shaun, el cordero: El vuelo antes de Navidad

Trollhunters: El despertar de los titanes

Mejor música – Película

Encanto

Luca

Poupelle of Chimney Town

Raya y el último dragón

Vivo

Mejor música – TV/Medios

Blush

Hilda y el rey de la montaña

Maya y los tres

Mila

Mira, la detective del reino

Mejor edición – Película

Encanto

Flee

La familia Mitchell vs. las Máquinas

Luca

Raya y el último dragón

Mejor edición – TV/Medios

Amphibia

Arlo, el chico caimán

Love, Death + Robots

Tom y Jerry en Nueva York

What If…?

Mejor actuación de voz – Película

Encanto – John Leguizamo

Encanto – Stephanie Beatriz

La familia Mitchell vs. las máquinas – Abbi Jacobson

Luca – Jack Dylan Grazer

Raya y el último dragón – Kelly Marie Tran

Mejor actuación de voz – TV/Medios

Arcane – Ella Purnell

Arlo, el chico caimán – Michael J. Woodard

Centaurworld – Parvesh Cheena

DC Super Hero Girls – Kimberly Brooks

Trollhunters: El despertar de los titanes – Charlie Saxton

Leer más: ¿Qué se sabe de la hospitalización de Silvia Pinal por Covid-19?