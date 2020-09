Netflix prepara documental sobre el festival de música "Woodstock 99'"

Estados Unidos.- Sin duda alguna, uno de los festivales de música históricos ha sido el polémico "Woodstock" de 1999, motivo por el que la plataforma de streaming, Netflix, según Deadline, ha comenzado a trabajar en una serie documental centrada en todos los acontecimientos que rodearon este evento tan importante que terminó en un caos ardiente.

El proyecto, basado en el festival de cuatro días diseñado para celebrar los 30 años del festival original de 1969, proviene de Raw, que produjo otros documentales de la plataforma como "Don't F**k with Cats" y "Fear City: New York vs The Mafia", el último estrenado el mes pasado.

BBH Entertainment también está involucrado con el desarrollo de la historia, quienes coprodujeron el concierto/documental de Depeche Mode de 2019 Spirits in the Forest.

Según información del portal, la serie entrará a detalle en la cultura que creó el "Woodstock 99'" y contará la historia real detrás de cómo fue que tres días de paz, amor y música terminaron incendiándose.

Prepara Netflix serie documental de "Woodstock 99'". Foto: EFE

El proyecto contendrá imágenes inéditas del archivo y testimonios íntimos de personas que estuvieron detrás de escena, en los escenarios y entre la multitud, esta serie tiene como objetivo contar a historia jamás contada de un momento histórico para la música en el mundo, que dio forma al panorama cultural durante una generación.

En su momento, el festival "Woodstock 99'" atrajo a más de 400 mil personas durante cuatro días en el mes de junio de 1999 en Rome, Nueva York, un evento que quedó marcado por el calor opresivo, la violencia y hasta acusaciones de agresión sexual.

Pero sin duda, el peor momento llegó el cuarto y último día del set de clausura del festival de Red Hot Chili Peppers, cuando se usaron velas de la producción para prender fuego a secciones de la "Valla de la Paz" para evitar que ingresaran personas que no tenían boletos.

Así fue el festiva de Woodstock en el año de 1999. Foto: AP

Esto estalló con asistentes del festival saqueando cajeros automáticos y destruyendo las tiendas de campaña, terminando con decenas de arrestos y miles de personas heridas. MTV fue el encargado de cubrir el festival en vivo durante todo el fin de semana, actualmente se encuentra disponible en pay-per-view.

"Stranger Things", "Élite" y "Bird Box", los títulos que ofrece Netflix de manera gratuita

Durante los últimos meses, debido a la pandemia y el confinamiento, el consumo de los servicios de streaming, como Netflix, ha aumentado en una gran cantidad, sin embargo, no todos tienen la posibilidad de disfrutar las películas, series y documentales que ofrece la plataforma en su catálogo, motivo por el que han habilitado una increíble opción.

La plataforma estadounidense ha decidió lanzar un beneficio para todos aquellos que no pueden contratar sus servicios, mismo que también sirve como promoción para atraer clientes nuevos, lo cual ha hecho que aplaudan y elogien a la empresa, pues ninguna otra de la competencia había hecho esto.

Netflix ofrece contenido gratuito. Foto: Pixabay

Se trata de una sección con contenido gratuito, en donde usuarios de Internet podrán disfrutar de algunas series, películas y documentales originales de la compañía sin tener que pagar un sólo peso, una atracción única para que muchos internautas conozcan su contenido y puedan ver series exclusivas de Netflix.

Netflix es el destino ideal para tu búsqueda de entretenimiento, pero no tienes que creernos. Ve algunas de nuestras películas y series favoritas, totalmente gratis", se puede leer en la página principal de la plataforma.

¿Cómo acceder a este contenido?

Para poder acceder al contenido gratuito que Netflix está ofreciendo para quienes no son sus clientes, sólo debes entrar al sitio promocional de la plataforma de streaming, seleccionar el contenido gratuito y elegir lo que quieres ver.

¿Cuáles son los títulos disponibles?

La plataforma ha decido colocar solamente contenido original, por lo que su catálogo gratuito tiene títulos como "Stranger Things", "Élite" y "Grace & Frankie", además de las películas "Bird Box", "Los dos papas" y "Misterio a bordo". Asimismo, tiene el reality show "El amor es ciego" y el documental "Nuestro planeta" disponibles.