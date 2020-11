Netflix producirá serie de David Beckham; Cristiano Ronaldo también estaría en ella

Netflix producirá una serie en formato documental la vida profesional, familiar y sentimental del astro del futbol David Beckham, la producción se hará en equipo con Studio 99, la compañía de producción del propio Beckham. Se pretende que la docuserie mezcle imágenes nunca antes vista de la familia con otras mas actuales como las celebraciones de cumpleaños de sus hijos o cenas de Navidad.

También se tiene pensando que se de a conocer la historia de amor de la pareja, discusiones, secretos y todo lo que implica formar una familia famosa.

La serie de Netflix, además de adentrarse en estos temas, también tendría la participación de uno de los otros futbolistas más reconocidos del mundo: Cristiano Ronaldo.

Este documental también pretende qie Beckham muestre todo lo que implicó su paso por el equipo llamad "los galácticos" en donde compartió cancha con Ronaldo, Zidane, Figo o Raúl. Se mostrará también como el propio Beckham dirige sus negocios y organizaciones benéficas, hasta su trabajo en el equipo de futbol del Inter de Miami.

Se estima que el servicio de Streaming hará una inversión de 16 millones de libras, unos 18 millones de euros para que esta docuserie pueda ser realizada.

David Beckham es un exfutbolista de origen inglés que estuvo activo en su carrera por más de 20 años. Actualmente tiene 45 años y tras su retiro del futbol se dedicó a los negocios. Además de futbolista ha participado en algunos cameos en varias películas, incluidas: Goal!, Goal 2, Living the Dream..., y la tercera la tercera Goal! 3: Taking on the World. También participó realizando un cameo en la película de 2017 King Arthur: Legend of the Sword como Trigger, soldado del rey Vortigern.

Está casado con la estrella de Spice Girls, Victoria, desde 1999, a raíz de este matrimonio su imagen pública trascendió el ámbito deportivo, convirtiéndose en una estrella publicitaria y un referente en el mundo de la moda. La pareja tiene cuatro hijos y en 2009, su riqueza conjunta se cifraba en 125 millones de libras.

Su debut en el primer equipo del Manchester United fue en el año 1995, cuando, ya en ese entonces entrenado por sir Alex Ferguson. Tras alternar partidos con el filial del Manchester, de las cuales conquistó la Copa FA Juvenil, desde ese mismo año se plantó en el primer equipo de los diablos rojos.