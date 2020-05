Netflix quitará varios títulos para el mes de junio

Una vez más Netflix hará un ajuste en su programación y ya eligió algunos títulos que ya no formaran parte de la plataforma en el mes de junio, por lo que muchos usuarios están viendo por ultima vez sus series o películas favoritas.

Kung Fu Pande: Holiday

Tyke elephant outlaw

Secrets of Henry vill's palace

Betting on Zero

Secrets of Highhclere Castle

Devil's bride

Secrets of the tower of London



Burkesque: heart of the glitter tribe

Secrets of her majesty's secret service

Heidi

Secret of Chatsworth

Atlantis: el imperio perdido

Los 10 años de Peter Capusotto

Easy rider

Avengers: Age of Ultron

Confesions of brazilian call girl

Frida

Legend

Drunken master

Te prometo anarquía

Enredados

The devil complex

The vessel

The remains of the day

Full house

Glactik Football

In to the forest

You again

Se nos armó la gorda

Monsters Inc

Internet: the film

Se nos armó la gorda al doble: misión Las Vegas

Chingo bling: they can't deport us all

Solicitude

Jessabelle

Martian child

Bones

Blue thunder

Easy A

Exposed

Yo soy Sam

Taking lives

Outbreak

La casa del lago

Wrath of the titans

Spawn: la película

White house down

Romeo must die

Guardianes de la galaxia serie animada

Daniel el travieso

Tucker: the man and his dream

Imperium

Passengers

Kung Fu hustler

