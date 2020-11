Netflix revela fecha y las primeras imágenes de la secuela de 'Sharkboy y Lavagirl'

Estados Unidos.- La nostalgia se siente al máximo debido a la secuela de la película infantil "Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl", a cargo de Netflix, pues hoy la plataforma adelanta las primeras imágenes del nuevo filme que, hace pocas semanas, confirmó que tenía como director a Robert Rodríguez, así como su fecha de estreno y ha dejado a todos impacientes por la producción.

Como siempre Netflix innovando y dando lo mejor de su imaginación, creatividad y producción para seguir atrayendo a sus usuarios en todo momento y a través de sus redes sociales comparten tres imágenes de Sharkboy y Lavagirl, quienes ahora son adultos y tienen a una hija. Ahora la película contará la nueva aventura de la familia y lleva por título "We can be heroes", sí, como la icónica canción de David Bowie que seguramente no hará falta en el filme.

"¿Quieren sentirse viejos? Sharkboy y Lavagirl son ahora padres y su hija es interpretada por Vivien Lyra Blair conocida como Niña de la película Birdbox", compartió la plataforma con tres fotografías, la primera en donde vemos a la pareja en su versión adulta, la segunda de Lavagirl luchando y en la tercer a su hija Guppy montada en un tiburón de metal.

Aprovechando la atención de todos, la plataforma revela también la fecha de estreno de la película. "El lanzamiento mundial de We can be heroes en Netflix será el día de Año Nuevo", compartió. Es decir, será el próximo 01 de enero del 2021 cuando los usuarios de la plataforma puedan disfrutar de la película.

Algo que ha llamado mucho la atención entre los fanáticos del filme y de quienes lo recuerdan, es que Tayor Lautner, quien fue Sharkboy en la película de 2005, no regresa en esta ocasión, lo que ha causado una gran molestia en Internet y le ha costado bastante críticas, pues, debido a que no está en el proyecto, se volvió tendencia y está en boca de todos.

¿De qué tratará la película? We can be heroes se situará en el mismo universo de Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl, en donde un grupo de superhéroes llamado Heroics, dirigido por Ms. Granada (Priyanka Chopra) a quien acompañan los personajes de Pedro Pascal y Boyd Holbrook. Debido a una invasión alienígena, estos son secuestrados y sus hijos deberán ser el nuevo grupo de héroes, quienes deben aprender a trabajar juntos y así salvar a sus padres y al mundo entero.

Sinopsis de IMDb: «Cuando los invasores alienígenas secuestran a los superhéroes de la Tierra, sus hijos deben formar un equipo y aprender a trabajar juntos si quieren salvar a sus padres y al mundo».

¿Quiénes están en el reparto de We can be heroes? Como siempre Netflix se luce y busca a las mejores estrellas, esta vez estarán Priyanka Chopra de Baywatch: Los vigilantes de la playa, Pedro Pascal de The Mandalorian y Boyd Holbrook de Logan, también se contará con las actuaciones de Christian Slater de Mr. Robot y el regreso de Taylor Dooley como Lavagirl. Quien no aparece en el reparto y ha sido sustituido es Taylor Lautner.

La primera película, titulada Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl, se lanzó el 10 de junio de 2005, de igual manera fue dirigida por Robert Rodríguez. Fue protagonizada por Taylor Lautner, Taylor Dooley y Cayden Boyd, acompañados por David Arquette, Kristin Davis y George Lopez. Muchos de los conceptos y gran parte de la historia fueron concebidas por los hijos del director Robert Rodríguez.

Sinopsis de Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl: "Mientras pasa las vacaciones solo, los héroes imaginarios (amigos con superpoderes) de un chico con mucha imaginación cobran vida y le invitarán a pasar múltiples aventuras".