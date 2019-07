Netflix revela primeras imágenes de la serie "The Witcher"

Netflix ha revelado las primeras imágenes oficiales de su nueva serie "The Witcher", basada en la famosa saga de videojuegos del mismo nombre y la saga de libros de Andrzej Sapkowski.

En el póster oficial se observa al protagonista Geralt de Rivia, interpretado por el actor Henry Cavill, de espaldas frente a un acantilado, acompañado del título de la serie y la leyenda "The worst monster are the ones we create" (Los peores monstruos son aquellos que creamos).

Los peores monstruos son los que nosotros mismos creamos. The Witcher, pronto solo en Netflix. pic.twitter.com/oJMtgTaIYa — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) 1 de julio de 2019

De igual manera, Netflix compartió imágenes adicionales donde se observan a demás protagonistas de la serie, como Ciri (interpretado por Freya Allan), Yennefer de Vengerberg (interpretado po Anya Cholatra), así como el ya mencionado brujo y cazador de monstruos.

AYÚDANOS. Da click a la estrella de Google News y síguenos

Esta es Yen. Su mundo es cruel y predecible. pic.twitter.com/FV5vHZqtq5 — Netflix España (@NetflixES) 1 de julio de 2019

Hasta el momento la plataforma de streaming no ha anunciado la fecha de estreno para "The Witcher", aunque es un hecho que será lanzada antes de que el 2019 termine. La serie había sido anunciada desde 2017.