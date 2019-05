Netflix tendrá grandes estrenos durante junio de 2019

"Dark" , temporada 2; "Glee", temporada 1-6; "Misterio a bordo" y "Ghost: la sombra del amor", son algunos de los estrenos en la plataforma de streaming Netflix durante junio de 2019. Grandes emociones vivirá el auditorio a través de la nueva programación.

Como cada mes, Netflix ha dado un adelanto de las series, películas y documentales que arribaran a su catálogo en el mes de junio de este 2019. Series como “Jessica Jones”, “Black Mirror” y “Pokémon: Sol y Luna” también se podran ver en el próximo mes.

Series

Black Mirror: Temporada 5(05/06/19)

Dark: temporada 2 (21/06/19)

Bolívar: Una lucha admirable (21/06/19)

Marvel – Jessica Jones: Temporada 3 (todo el mes)

3 % temporada 3 (07/06/19)

Designated Survivor: Temporada 3 (07/06/19)

Historias de San Francisco (07/06/19)

Happy!: temporada 2 (05/06/19)

Trinkets (todo el mes)

The Confession Tapes: temporada 2 (21/06/19)

Glee: Temporada 1-6 (30/06/19)

Los 100: Temporada 5 (01/06/19)

Billions: Temporada 4 (08/06/19)

Documentales

La vida en la casa del perro (01/06/19)

The Chef Show (07/06/19)

A filo de la democracia (19/06/19)

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martib Scorsese (12/06/19)

Adam Devine: Best times of our lives (18/06/19)

Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers (18/06/19)

Jo Koy: Comin’ in hot (12/06/19)

El caso Alcàsser (14/06/19)

Películas

Misterio a bordo (14/06/19)

Oh, Ramona! (01/06/19)

Shaft (28/06/19)

Elisa y Marcela (07/06/19)

Ghost: La sombra del amor (01/06/19)

Cazafantasmas (01/06/19)

Beats (19/06/19)

xXx: Reactivado (30/06/19)

Yo soy Sam (01/06/19)

La vigilante del futuro: Ghost in the Shell (28/06/19)

La chica del tren (10/06/19)

Bones: El Angel de la oscuridad (01/06/19)

Las Herederas (14/06/19)

No respires (39/06/19)

Infantiles

Monster Trucks (22/06/19)

Annie (15/06/19)

Littlest Pet Shop: Nuestro mundo (01/06/19)

Alvin y las Ardillas: Aventura sobre ruedas (20/06/19)

Pokemon: Sol y Luna: Temporada 2 (01/06/19)

Marvel- Guardianes de la Galaxia temporada 3 (01/06/19)

Pachamama (07/06/19)

Motown Magic: Temporada 2 (28/06/19)

Supermonstruos: Mascotas Monstruosas (07/06/19)

Go! Vive a tu manera: Temporada 2 (21/06/19)

Los vigilantes de Malibú: La serie (03/06/19)

Anime

The End Of Evangelion (21/06/19)

Evangelion: Death(true) (21/06/19)

7Seeds (28/06/19)

El bosque del piano: Temporada 2 (24/06/19)

Aggretsuko: Temporada 2 (14/06/19)

Kakegurui xx (13/06/19)