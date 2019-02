Netflix toma tuit de un hater y lo convierte en publicidad

La plataforma Netflix toma un tuit de un hater y lo convierte en publicidad. José Luis Moro Valentín-Gamazo, director General Creativo en Pinguino Torreblanca, celebra tal hecho y propone aceptar y amar a los haters. Tal anuncio está a la vista en una plaa de colón de Madrid.

Foto ilustrativa de Pixabay

Como una "genialidad maravillosa" , así serefiere José Luis Moro a tal hecho, y a través de sus redes sociales señala que esta no es la primera vez que ve que una marca hace algo asi, y quiza no es algo que se pueda permitir cualquier anunciante. Considera que es un sintoma de que los tiempos están cambiando.

Seria maravilloso que todos empezáramos a perder el miedo a nuestros haters y los asumiéramos como algo normal."

Moro Valentín-Gamazo, por otro lado, recalca también que es imposible gustar a todo el mundo y cuando hace una campaña y nadie se queja, casi siempre es porque es tan mala que nadie se fija en ella.

Y pone el ejemplo de que Nike, con su campaña de 2018 con Colin Kaepernick, recibió bastantes críticas, incluso hubo gente que quemó sus zapatilas en público, y sin embago, tres meses después anunció que sus ventas habían crecido.

"¡Haters, os queremos...!", expresa Moro Valentín-Gamazo.

¿Qué son haters?

Los haters son personas que muestran sistemáticamente actitudes negativas u hostiles ante cualquier asunto. La palabra hater, como tal, es un sustantivo del inglés, y se puede traducir como "odiador", o persona "que odia" o "que aborrece".

También se puede verter al español como "envidioso", "odioso" o "aborrecedor". Su plural es haters.