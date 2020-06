Netflix. Estos son los estrenos de series y películas para el mes de julio 2020

Cidad de México.- El mes de julio esta por empezar pero Netflix ya tiene sus estrenos, a partir del 01 y hasta el 31 podrás disfrutar de nuevas series y películas, así como los arranques de temporadas como por ejemplo Jane the Virgin’, la temporada 5 de la serie española ‘Vis a vis: el oasis’.

Aunque en muchos estados ya están reabriando comercios y lugares recreativos, es recomendable seguir con los protocoles de seguridad para prevenir contagiarnos de Covid-19, por lo que es aconsejable quedarnos en casa y salir solo para lo indispensable, así que este catálogo de estrenos te vendrá muy bien.

Series

Las chicas del cable

Trata sobre cuatro mujeres que viven en Madrid (España) y empiezan a trabajar en una empresa de telecomunicaciones, en 1929. La lucha por la igualdad, en una época tan complicada, es el gran objetivo en común que tienen entre sí.

Esta famosa serie española inicia el 3 de julio, protagonizada por Blanca Suárez, quien interpreta el papel de Lidia, se encuentra en un centro de reeducación en el que Doña Carmen le imparte pruebas de doblego y tortura, sin embargo, ella y sus amigas idearán un plan para liberarse.

Maldita

Protagonizada por Katherine Langford (13 Reasons Why), da inicio el 17 de julio, esta serie narra la leyenda del rey Arturo desde el punto de vista de Nimue o la Dama del Lago, la cual constará de 10 temporadas.

Trata de la leyenda artúrica y la espada de Merlín, que está basada la novela gráfica de Tom Wheeler y Frank Miller, quienes son también los creadores y productores ejecutivos de la serie, de mano del productor Alex Boden.

Cabe destacar que esta serie épica, ‘Maldita’ es una versión femenina sobre la leyenda del rey Arturo.

Get even

Esta serie británica tendrá su inicio para el 31 de julio, la cual es una adaptación del libro homónimo de Gretchen McNeil y está producida, en 10 episodios, por Lucy Martin. Si te gusta el suspenso y las series con elenco juvenil ‘Get even’ es lo que estabas esperando.

Se trata de una sociedad secreta compuesta por un grupo de mujeres dentro de una escuela luchan por hacer justicia ante cualquier acosador bajo las siglas DGM (Don't get mad, get even). Kitty Wei (Kim Adis), Bree Deringer (Mia McKenna-Bruce), Margot Rivers (Bethany Antonia) y Olivia Hayes (Jessica Alexander) son las caras de este grupo secreto.

Películas

Bajo el sol de Riccione (1 de julio)

Se trata de una comedia italiana, en la que cada verano, la Riviera Romagnola, en Riccione (Italia) reúne a grupos de amigos que desean gozar de sus playas. Vincenzo (Lorenzo Zurzolo) es un joven ciego que en su misión por desapegarse de su madre protectora y hacer amigos; conoce a Furio (Davide Calgaro), Ciro (Cristiano Caccamo), Marco (Saul Nanni), Guenda (Fotini Peluso) y (Andrea Roncato). Juntos vivirán un sinnúmero de aventuras en su camino y enfrentarán las aristas del amor. Después de este viaje nadie será el mismo.

Viaje de chicas (20 de julio)

Es una comedia estadounidense tiene como coprotagonista a Queen Latifah, por lo que su éxito está asegurado. Dirigida por Malcolm D. Lee, el elenco se completa con Regina Hall, Jada Pinkett Smith, Larenz Tate y Mike Colter, y está producida por Will Packer. ‘Viaje de chicas’ narra la historia de cuatro mejores amigas que viajan a Nueva Orleans para la reunión del Festival de Música Essence, en donde el estado copia la icónica frase de Las Vegas: lo que pasa aquí, se queda aquí.

Siberia (29 de julio)

‘Siberia’ (2018) está dirigida por Matthew Ross (Frank & Lola), y el resto del elenco estelar se completa con Molly Ringwald (Riverdale) y Veronica Ferres (La noche de los desaparecidos).

Este thriller romántico está protagonizado por Keanu Reaves (como Lucas Hill), en el que interpreta a un tratante de diamantes que se encarga de vender su mercancía a delincuentes hasta que su socio desaparece y él decide irse a Siberia para encontrarlo. Durante el viaje, Lucas conoce a Katya (Ana Ularu), de quien se enamora mientras escapa de la mafia rusa.

