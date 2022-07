México.- Originario de Mexicali, Baja California, el cantante Neto Bernal demostró su inquietud en el mundo musical a la edad de los cinco años y desde entonces no ha dejado ese sueño que de niño descubrió y así fue demostrando su talento en algunos concursos de canto en su ciudad natal.

Nuevo EP

Hoy en entrevista vía telefónica para DEBATE, el artista presenta su nuevo tema Mejor ni me la nombren en colaboración junto a La maquinaria norteña.

El tema está incluido en su nuevo material discográfico Ya no me importa, una producción de seis canciones de mariachi y para cantarlas a todo pulmón.

“Es una canción con mariachi para los dolidos, es una canción de las pocas personas que me he atrevido a grabar prácticamente le estamos cantando al dolor entonces la trabajamos con mucho cariño junto con La Maquinaria Norteña y pues hemos tenido buenos resultados con el tema y este tema viene incluido al disco Ya no me importa, un EP totalmente al desamor, en ese momento estaba pasando por algo similar y quise reflejar ese sentimiento”, mencionó.

Neto Bernal presenta su nuevo tema en mariachi ‘Mejor ni me la nombren’. Foto: Cortesía

Reconocimientos

Gracias a su carisma y su pasión por su carrera artística, Neto Bernal ha sido reconocido y al mismo tiempo ha sido acreedor de disco platino en Estados Unidos y disco de oro en México por las reproducciones de su tema Si quieres.

Neto Bernal se encuentra en redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube como Neto Bernal Oficial y en TikTok sólo con su nombre.

