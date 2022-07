Neto Roxs emprende su nueva etapa como solista con EP

México.- Entusiasmado, agradecido y desde luego con el pie derecho para seguir disfrutando su pasión a la música, Neto Roxs, vocalista actual de Banda Serbia, comienza con ilusión su nueva etapa como solista promocionando su primer EP, “I AM DIABLO (Pt. 1)”.

Nuevo proyecto

En entrevista vía telefónica para DEBATE, el artista platico que durante la pandemia lanzó más de 5 sencillos en colaboración y ahora desea que el público conozca más un poco sobre su nuevo proyecto musical.

"Salió la primera parte del disco I AM DIABLO Pt 1 y estoy muy contento porque es la primera vez que me salgo de mi zona de confort de mi banda Serbia que es música con Rock and roll y ahora estoy experimentando con nuevos géneros y estoy muy contento con lo nuevo que se viene que muy pronto estaremos en Culiacán, ya queremos estar visitándolos", indicó.

Cabe destacar que el artista experimenta sonidos pop, disco; un psycho dance, y hasta un track con base de trap, asegurando que sus letras están plagadas de amor, desamor y amor propio desde una postura intensa, ansiosa y sugestiva.

Nueva música

Para finalizar, Neto Roxs afirmó que Serbia seguirá sacando música de calidad, que muy pronto sin dar más detalles anunció nuevas sorpresas que la banda estará lanzando.

Por último, el cantante concluyó que brindará música nueva en el mes de noviembre, agradeciendo a cada uno de los que dan la oportunidad de escuchar a Serbia y a su proyecto solista.

