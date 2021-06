Ni 1989 o Speak Now, Taylor Swift anuncia Red (Taylor's Version)

Estados Unidos.- El pasado fin de semana fue intenso para los Swifties, los fanáticos de Taylor Swift, pues estuvieron a la espera del anuncio o lanzamiento de 1989 (Taylor's Version), sin embargo, no sucedió, pero la cantante estadounidense sorprendió con un impactante anuncio.

Tras las teorías de que Taylor lanzaría 1989, Speak Now o su álbum homónimo, la cantante anuncia el lanzamiento de Red (Taylor's Version), su cuarto álbum de estudio, lanzado en 2012 y repleto de canciones que han marcado la carrera de Swift.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fue una gran sorpresa que la cantautora anunciara el lanzamiento de este disco, pues había estado lanzando pistas de que serían otros primero. Con el anuncio, Tay abre su corazón y habla sobre todo lo que Red le hizo sentir, así como algunos detalles muy importantes que lo hacen un lanzamiento muy esperado.

Leer más: ¡No más extravagantes alas y diminutas cinturas! Ellas son las nuevas ángeles de Victoria's Secret

"El corazón roto puede pasar por miles de microemociones al día tratando de descubrir cómo superarlo sin levantar el teléfono para escuchar esa vieja voz familiar", escribe Taylor Swift anunciando el lanzamiento de su segunda regrabación.

Musical y líricamente, Red se parecía a una persona con el corazón roto. Estaba por todo el lugar, un mosaico fracturado de sentimientos que de alguna manera todos encajaban al final", explica en la publicación.

Una gran noticia llegó para los Swifties, pues será una edición especial con 30 canciones, entre estas las que ya habían lanzado y las que quedaron fuera del material discográfico. Sin duda, la mejor noticia es que se incluye la versión de diez minutos de 'All too well', una de las canciones más aclamadas de la carrera de la estrella.

Leer más: Acusan a Pita Saavedra de haber abusado sexualmente de Chiquis Rivera: "di que tía Pita no fue"

Red (Taylor's Version) será lanzado el 19 de noviembre de 2021. A pesar de que Taylor Swift reveló que este sería su siguiente lanzamiento, sus fanáticos sospechan que, en verano, en el mes de agosto, lanzará 1989 (Taylor's Version) de manera sorpresiva, pero esto sigue siendo un rumor.

Taylor Swift rompe el internet bailando

Síguenos en