Ni Belinda ni María Fernanda, Christian Nodal es captado con una bella chica en Los Ángeles

Christian Nodal de 23 años de edad, está dando mucho de que hablar en estos momentos, esto después de que fuera saliendo de un restaurante de Los Ángeles con una misteriosa chica, aunque no se les vio de actitud cariñosa, al parecer por la presencia de los medios, lejos de preocuparse caminaron tranquilos.

En el video una reportera le pregunta al ex prometido de Belinda como estaba, por lo que el muy amable responde que muy bien, pero después le dicen si la chica es un nuevo amor, por lo que Christian Nodal no desmienta ni a firma nada dejando a todos con el pendiente.

Lo primero que hizo la chica rubia fue meterse primero al coche para después entrar el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, quien baja el vidrio para fumarse un cigarro, pero sin responder si la joven era una nueva conquista de Christian Nodal quien no quiere hablar nada del rompimiento con Belinda, pues hasta la fecha se desconoce el porqué terminaron.

"Cuando el amor se acaba se acaba! Y cuando ya no hay momentos bonito, ni felicidades, lo mejor es terminar y seguir cada quien por su camino ...", "Eso fue lo mejor que le pudo pasar cuando una persona trata de cambiar tanto a otra eso termina pasando", "Cuando pasa ese enamoramiento y se descuida la relacion, todo puede pasar", escriben sobre la pareja.

Para quienes no lo saben se había dicho que Christian Nodal después de haber terminado con Belinda habría vuelto a los brazos de su ex novia María Fernanda Guzmán, pero al parecer esta nueva chica descarta la posibilidad de que el cantante haya vuelto con su ex.

Por su parte, Belinda está en España, promocionando la serie Bienvenidos a Edén, donde participa, por lo que también deja en claro que no quiere opinar nada de su rompimiento con el cantante, quien hasta se tatuó por ella, pues se les miraba a ambos muy enamorados.

Cabe mencionar que la boda de ambos sería una de las más esperadas del año, pero al final las cosas entre los dos famosos no salieron como esperaban.

